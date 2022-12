Spansk prins i knivdrama

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbon er en uheldig karl.

Han er fjerde i den spanske tronfølge efter kong Felipe VI, og så kan han ikke holde sig ude af offentlighedens eller politiets søgelys.

Mens Froilán er ved at blive efterforsket for mulig skattesvig af det spanske politi, så vil det spanske politi også gerne i kontakt med den kongelige nevø for at høre nærmere om prinsens mulige rolle i et knivdrama ude foran natklubben Vandido i Madrid.

Det skriver Daily Mail.

Froilán ses her afbilledet til finalen i Madrid Open, hvor den spanske tennisdarling Carlos Alcaraz mødte Alexander Zverev. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Politiet blev tilkaldt til natklubben i de sene nattetimer tilbage i november, hvor der kom meldinger om tumult blandt en gruppe på omkring 30 mennesker ude foran klubben.

Da politiet ankom til gerningsstedet, var der blod og et afrevet sidespejl fra en bil på jorden.

En af Juan Froiláns bekendte blev ramt af en kniv under urolighederne ude foran natklubben. De første meldinger lyder dog på, at det kun var overfladiske skader.

Det er ikke første gang, at kongehusets sorte får stjæler overskrifter. Tilbage i april blev han slået ned på en natklub, fordi han angiveligt havde sprunget over i toiletkøen på klubben.

Og som om det ikke var nok, så skød Froilán i 2012 sig selv i foden ved et uheld.