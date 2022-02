Spekulerer i millionforlig: - På ingen måde heldigt

Prins Andrew har indgået et millionforlig med Virginia Giuffre, og det har fået britiske medier til at spekulere i, hvor finansieringen kommer fra

Siden det tirsdag kom frem, at den britiske prins Andrew har indgået forlig med kvinden Virginia Giuffre, der sagsøgte ham for overgreb mod hende, da hun stadig var mindreårig, har der ikke været stille om prinsen.

I første omgang kom der intet frem om, hvor mange penge prinsen har måttet punge ud for at slippe for retssagen, men siden har det britiske medie The Telegraph kunnet berette, at det angiveligt beløber sig i 16 millioner pund svarende til lige under 143 millioner danske kroner.

Og ikke nok med det.

Ifølge mediet skulle prinsens mor, dronning Elizabeth, have bidraget til at dække sagens omkostninger, og samtidig betalt et anseligt beløb af egen lomme til den fond for overgrebs-ofre, prins Andrew ifølge forliget skulle støtte.

Det har fået spekulationerne om, hvor pengene til forliget kommer fra, til at fyge, rapporterer både Independent og BBC, og det forstår kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen udmærket, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg skal ikke kunne sige, hvor pengene kommer fra, men den debat, der er i øjeblikket, er på ingen måde heldig for kongehuset. Det betyder, at uanset hvad man finder ud af fra nu af, vil der være en mistanke om, at dronningen er involveret på den ene eller anden måde, og det kan skade kongehuset på lang sigt, siger han og fortsætter:

- Det gælder om for kongehuset, at få lukket debatten hurtigst muligt ved måske at melde ud, hvor pengene kommer fra. Det britiske samfund er et samfund, hvor der er store økonomiske forskelle i befolkningen, så det er klart, at folk bliver forargede, hvis det viser sig, at det for eksempel er offentlige midler, der er brugt på sagen.

Han er færdig

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen betyder forliget heller ikke, at prins Andrew hverken nu eller senere kan vende tilbage til en fremtrædende rolle i offentligheden.

- Selvom han ikke er dømt, betyder forliget, at mange vil tænke, at der er noget om snakken, og alene af den grund vil han ikke kunne få en fremtrædende rolle i fremtiden. Uanset hvad der sker, vil det klæbe sig til ham.

- Der er ingen, der vil røre ham med en ildtang og tildele ham protektorater eller lignende, så han må klare sig med de penge, han får, fordi han er en del af kongehuset. Han er helt klart ude af det gode selskab, lyder det fra Lars Hovbakke.

Prins Andrew erkendte i forbindelse med forliget, at han havde været en del af miljøet omkring milliardæren Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre har også tidligere lagt sag an mod prinsen. Tilbage i 2009 indgik de et forlig, der betød, hun modtog 500.000 dollar. Det svarer til godt 3,2 millioner kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------