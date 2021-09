Stor lykke

Den britiske prinsesse Beatrice, 33, kan nu krone sig med den fine titel mor.

Lørdag klokken 23.42 nedkom hun med en lille prinsesse, der vejede 2,8 kilo.

Pigen er Beatrices og gemalen - 37-årige Edoardo Mapelli Mozzis - første fælles barn.

37-årige Mozzi har i forvejen sønnen Wolfie, fire år, fra et tidligere forhold.

'Hendes kongelige højhed prinsesse Beatrice og hr. Edoardo Mapelli Mozzi glæder sig over at kunne bekendtgøre, at deres datter kom trygt til verden lørdag 18. september klokken. 23.42 på Chealses og Westminster Hospital i London', hedder det i en pressemeddelelse fra Buckingham Palace.

Beatrice giftede sig sidste sommer med forretningsmanden Edoardo Mapelli Mozzi. Foto: Ritzau Scanpix

Hoffet oplyser videre, at babyens bedste- og oldeforældre er blevet informeret og glæder sig over nyheden om den lille ny.

Også den nybagte mor har været ved tasterne.

På Twitter skriver hun således:

'Så glad for at kunne dele nyheden om vores datters sikre fødsel lørdag 18. september klokken 23.42 på Chelsea og Westminster Hospital i London'.

I opslaget takker hun videre jordemødre og det øvrige fødselsteam.

Beatrice er prins Andrew og Sarah Fergusons ældste datter.

De nybagte forældre overraskede de fleste, da de sidste sommer giftede sig ved et 'hemmeligt' bryllup, hvor kun den nærmeste familie - herunder brudens bedsteforældre, dronning Elizabeth og nu afdøde prins Philip - deltog.

Den nyfødte prinsesse er nummer 11 i den britiske tronfølge og dronning Elizabeths tolvte oldebarn.