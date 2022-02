Stor mystik: Haster hjem

Allerede fredag lander den norske kronprins Haakon hjemme i Norge. Med sig har han kronprinsessen, mens resten af familien fortsætter ferien.

Det skriver NRK.

Oplysningen er siden blevet citeret i en lang række norske medier, men ingen har tilsyneladende endnu fundet årsagen til, at kronprinsparret rejser hjem før tid.

NRK skriver, at han skal 'varetage sine pligter som statsoverhoved som kronprinsregent', men der er ingen yderligere forklaring om, hvad det er for nogle pligter, han akut skal hjem for at varetage.

Den norske kongefamilie har været bortrejst denne uge for at fejre kong Haralds 85-års fødselsdag. Det fremgår dog ikke nærmere, hvor de har befundet sig.

Kongehusets kommunikationschef, Sven Gjeruldsen, bekræfter over for nyhedsbureauet NTB, at det er korrekt, at kronprinsparret vender hjem, men han fortæller ikke noget om, hvornår det sker, eller hvad resten af kongefamilien gør.

Nyheden er blevet delt i NRK's liveblog om situationen i Ukraine, men det fremgår ikke, om hjemrejsen har noget med situationen i Ukraine at gøre.