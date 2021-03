Svarer igen: - Jeg har svært ved at tro på det

Thomas Markle har tidligere afvist at have lækket oplysninger om sin datter, Meghan, til den britiske presse. Tirsdag interviewes han på britisk morgen-tv

Det opsigtsvækkende interview med Oprah Winfrey, som den britiske prins Harry og hans hustru Meghan gav søndag aften, trækker stadig overskrifter verden over tirsdag morgen.

I klip fra interviewet, som siden er blevet offentliggjort, harcelerede Meghan blandt andet over sin far, Thomas Markle, som ifølge hertuginden har 'forrådt' hende ved at have samarbejdet med den britiske presse op til hendes bryllup med Harry.

- Jeg har svært ved at tro på det, lyder Thomas Markles reaktion på datterens beskyldninger, da han tirsdag morgen interviewes på det britiske tv-program 'Good Morning Britain'.

- Jeg kan se ting i min datters ansigt nogle gange, som ingen andre kan se, siger den 76-årige Markle videre.

Thomas Markle har tidligere afvist at have samarbejdet med den britiske presse. Foto: Ritzau Scanpix

Meghan kritiserede sin far: Nu vil han svare igen

Han fortæller i interviewet, at han ikke har talt med sin datter, siden før hendes bryllup for fire år siden.

- Sidste gang vi talte sammen, var det over sms, og jeg lå i en hospitalsseng efter et hjerteanfald. Jeg var nødt til at fortælle, at jeg ikke kunne rejse for at deltage i brylluppet, og der sagde vi farvel, siger han.

Kalder Harry 'næsvis'

Ifølge Thomas Markle forsøgte også prins Harry at række ud til ham før brylluppet, da han lå på hospitalet.

- Harry sagde til mig, at hvis jeg havde lyttet til ham, var dette ikke sket. Jeg lå der i min hospitalsseng efter operationen, og jeg syntes, det var ret næsvist, så jeg lagde på, siger han.

Thomas Markle, 76, har tidligere afvist, at han talte med de reportere, som op til brylluppet i 2018 havde taget opstilling ved hans hjem.

Skrider midt i tv-indslag - Jeg er færdig med det her

Siden har der dog ifølge adskillige britiske medier været kold luft mellem far og datter - og det er ifølge Thomas Markle ikke med hans gode vilje.

- Jeg er meget skuffet over det. Jeg har undskyldt mindst 100 gange (for ikke at komme til brylluppet, red)., siger han til 'Good Morning Britain' og fortsætter:

- Jeg har dog aldrig fået svar fra hverken Meghan eller Harry på nogen måde. Jeg ville elske at høre fra dem.

Meghan og Harry har sendt en bølge af kritik afsted mod det britiske kongehus i interviewet. Foto: Joe Pugliese/Ritzau Scanpix

