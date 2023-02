Sveriges konge skal opereres i hjertet

Den svenske konge Carl Gustaf skal opereres i hjertet mandag 20. februar.

Det oplyser det svenske kongehus i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen er der tale om et planlagt indgreb, som gennemføres på baggrund af rådgivning fra kongens livlæge.

Indgrebet er en såkaldt kikkertoperation, og kongen er efter operationen nødt til at holde fri et par dage. Han er dog ifølge pressemeddelelsen klar til at arbejde igen 3. marts.

Kongen gennemfører alle planlagte aktiviteter frem til 20. februar, oplyser det svenske kongehus.

Margrethe under kniven

Også den danske dronning Margrethe kan i den nærmeste fremtid se frem til at skulle en tur under kniven.

I sidste uge meddelte kongehuset, at dronningen skal opereres i ryggen 22. februar, og at hun derfor i en periode efter operationen vil være ude af stand til at passe sine pligter som regent.

Annonce:

'I forlængelse heraf (operationen, red.) forventes et længere genoptræningsforløb. Det betyder, at en række officielle programpunkter i den nærmeste fremtid vil blive udsat, aflyst eller varetaget af andre medlemmer af den kongelige familie,' skrev kongehuset i pressemeddelelsen.

Den 82-årige dronning har i den seneste tid aflyst arrangementer på grund af rygsmerterne. Lørdag skulle hun have besøgt Nationalmuseet, mens hun i sidste uge skulle være rejst på vinterferie til Norge. Den er dog også aflyst.

Det er ikke kun helbredet, der skranter rundt om i de europæiske kongehuset. Flere steder vakler tronen på grund af skandaler. Læs mere om det her:

Kongehuse i flammer: Stripklubber, elefantjagt og kokain

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Deltagerne i 'Øen VIP' børstede tænder med tandbørster, de fandt i vandkanten. Hør mere i 'Der er brev' med Oliver Bjerrehuus herunder eller i din podcast-app