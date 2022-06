Svigter dronningen: Dukker ikke op til stor fejring

Som led i fejringen af dronning Elizabeths 70 år som regent i det britiske løber lige nu en stor tv-transmitteret livekoncert af stablen.

Det hele foregår på pladsen ved Buckingham Palace i London, og her vil navne som Queen med Adam Lambert, Mabel, Alicia Keys, Diana Ross, Elton John (dog forhåndsoptaget) og Duran Duran optræde for et kæmpe publikum, det meste af verden foran tv-skærmene samt en lang række politkere, kendisser og medlemmer af den royale familie.

Men hertuginde Meghan og hertug Harry af Sussex, som i 2020 på eget initiativ blev fritaget for deres royale pligter og frasagde sig apanage, inden de flyttede til USA for at starte på en frisk, er overraskende ikke blandt de antageligt over 30 familiemedlemmer til stede ved koncerten for at hylde dronningen.

I går var de på plads i kirken ved storstilede festligheder og fejring i St. Paul's Cathedral som led i det, briterne kalder 'The Jubilee Weekend', men her til aften har de altså prioriteret anderledes og 'vil tilbringe dagen i privat regi'.

Det udtaler en talsperson for parret, skriver Sky News.

Datteren har fødselsdag

Dermed gør de ikke prins William og hertuginde Kate samt deres børn, prins Charles og hertuginde Camilla samt det øvrige royale slæng selskab, og den slags vækker selvsagt opsigt i det britiske, hvor hverken Meghan eller Harry er lige så populære, som de var engang.

En årsag til fraværet i den royale boks kan være, at det omdiskuterede par ikke ønsker at tage opmærksomheden væk fra begivenheden med deres blotte tilstedeværelse, fordi de ved, at den glubske britiske presse vil tolke på kropssprog, samtaler, øjenkontakt, mimik osv. - netop det parret i sin tid forsøgte at flygte fra ved at rykke teltpælene op og søge mod det amerikanske.

Men fraværet skyldes snarere det det faktum at deres datter Lilibet i dag fylder et år. Både Meghan og Harry trådte også ud af det britiske kongehus for at hellige sig mere privatliv, og det må man sige, at de med beslutningen om at prioritere en privat fejring - hvis det er årsagen - står ved.

Koncerten var længe truet af meldinger om tordenvejr over hele det sydlige England, men det har holdt tørt, og uvejret gik angiveligt i land i Wales.

Livekoncerten fra Buckingham Palace, hvor 22.000 mennesker har købt billet, kan lige nu i skrivende stund ses på TV 2 Charlie.