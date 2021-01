Svindelangreb på svenskekongen

Bitcoinsvindlerne har ingen skam i livet. Det har adskillige kendte danskere måttet er kende.

Både Mads Mikkelsen, Anders ’Anden’ Matthesen, og Jes Dorph Pedersen er blandt dem, der pludselig har set deres ansigter i reklamer for bitcoins. Men reklamerne var falske og er politianmeldt.

Nu er turen så kommet til det svenske kongehus. Kong Carl Gustavs ansigt dukkede forleden op i en af de falske reklamer, og misbruget fik det svenske hof og dele af det svenske samfund op i det røde felt.

Mads Mikkelsen, Nikolai Coster Waldau og Viggo Mortensen er blandt de filmstjerner, som også er blevet misbrugt. Foto: Tony Gentile/Ritzau Scanpix

Endnu har bitcoinsvindlerne ikke fået den ide at benytte dronning Margrethe i deres ulovlige markedsføring, men det kan komme. I hvert fald viser billedet af kong Carl Gustav, at svindlerne er særdeles kreative.

De har nemlig indkopieret kongens hoved på en mand i spejderuniform, og det er ikke et antræk, svenskekongen tidligere er set i offentligt.

Reklamen med kryptovalutaen bitcoin lå på Youtube, og informationschefen for det svenske hof er rasende, skriver Aftonbladet.

– Vi ser alvorligt på det her, erklærer Margareta Thorgren.

Anders 'Anden' Matthesen måtte lide den tort at se sig selv anprise bitcoins i falske reklamer. Foto: Gregers Tycho

Carl XVI Gustaf gøres nemlig til talsmand for de storartede ’investeringsmuligheder’, der er i bitcoins på nettet.

– Desværre ’optræder’ kongefamilien fra tid til anden i besynderlige reklamesammenhænge. Og så snart vi opdager det, tager vi kontakt til vores jurister, tilføjer informationschefen – og indikerer, at det også er sket i denne sammenhæng.

Margareta Thorgren lader forstå, at det, når de falske reklamer undersøges, ofte er umuligt at finde frem til ophavsmanden. Og det bliver ikke lettere af, at der som i bitcoin-sammenhængen er tale om internationale svindlere.

– Men selv om vi går alvorligt til værks i en sag som denne, ser vi desværre ingen nedgang i misbruget, tilføjer informationschefen.

Hverken Jes Dorph Pedersen eller de øvrige kendte danskere er eksperter i bitcoininvesteringer. Foto: Aleksander Klug

Googles kommunikationschef, Joakim Larsson, har forsikret det svenske kongehus om, at reklamen er blevet fjernet.

– Annoncesvindel er en løbende udfordring for os. Vi udvikler hele tiden nye metoder for at holde dem nede. Alene i 2019 fjernede vi 50 mio. af sådanne click-annoncer, oplyser Joakim Larsson til Aftonbladet.

Viggo Mortensen, Nikolaj Coster Waldau, Mads Mikkelsen, Anders Matthesen og Jes Dorph Pedersen er blandt dem, der er blevet misbrugt af de kriminelle bitcoinreklamer. Og bl.a. Jes Dorph Pedersen har meldt sagen til dansk politiet, som har meddelt, at de ikke har ressourcer til den type sager.