Taliban anklager prins Harry for krigsforbrydelser, efter at han i en bog har skrevet, at han som soldat dræbte 25 mennesker i Afghanistan. Harry gjorde tjeneste i det britiske forsvar i ti år og tilbragte to perioder ved fronten i Afghanistan.

I en bog, som udgives i næste uge, beskriver han, at han dræbte de 25, som man fjerner skakbrikker fra et bræt. Det skriver AFP.

- Jeg kunne altid se, hvor mange fjendelige soldater, jeg havde dræbt. Og det syntes essentielt for mig ikke at være bange for det tal, skriver prinsen i bogen.

- Så mit tal: 25. Det er ikke noget, der fyldte mig med tilfredshed, men jeg skammede mig heller ikke over det.

Det har vakt vrede hos Taliban.

- Mr. Harry. Dem, du dræbte, var ikke skakbrikker. De var mennesker, der havde familier, som ventede på, at de kom hjem, lyder det blandt andet fra Taliban-leder Anas Haqqani på Twitter.

- Blandt dem, der dræber afghanere, er der ikke mange, der har anstændighed til at afsløre deres samvittighed og indrømme deres krigsforbrydelser. Vores uskyldige folk var skakbrikker for jeres soldater, militærfolk og politiske ledere, siger han og tilføjer, at de alligevel tabte 'spillet'.

Harry tilbragte i alt ti år i den britiske hær og var to gange udsendt til Afghanistan.