Taxachauffør: -De virkede nervøse

Var det ti minutter eller timevis?

Forklaringerne af den meget omtalte episode, der onsdag aften fandt sted i gaderne i New York, er ret forskellige.

Prins Harry og hertuginde Meghan jagtet af pressefotograf

Her blev prins Harry og hertuginde Meghan ifølge prinsens talsperson involveret i en biljagt, som kunne være endt katastrofalt, da de blev forfulgt at nysgerrige fotografer.

Politiet i New York har dog en noget mindre dramatisk opfattelse af, hvad der skete. De meddeler, at der hverken skete kollisioner eller skader. Der er heller ikke blevet foretaget anholdelser eller udskrevet bøder i forbindelse med sagen.

Nervøse

Britiske BBC har fundet frem til den taxachauffør, de der kørte bilen, som parret sprang ind i på 67. gade, efter deres sikkerhedsvagt havde vinket taxaen ind til siden. Chaufføren erkender, at han blev noget forbløffet over sine kunder.

Efter ti minutter stod trafikken stille.

- En skraldevogn spærrede for os, og lige pludselig var der paparazzier, der begyndte at tage billeder, fortæller Sukhcharn Singh.

Sikkerhedsvagten, der også var i bilen, bad chaufføren vende om og køre tilbage, hvor de kom fra.

- De virkede nervøse, fortæller Sinhg om hertugparret.

- Jeg tror, at de var blevet jagtet hele dagen eller noget i den stil. De var meget nervøse, men deres sikkerhedsvagt havde styr på det, fortæller Sukhcharn Singh til BBC.

Chaufføren fastslår, at den tur, han kørte Harry og Meghan, hverken var dramatisk eller farlig på grund af fotograferne.

Fotografernes jagt af parret begyndte, efter hertugparret havde deltaget i prisuddelingen Woman of Vision, hvor hertuginde Meghan blev tildelt en pris for sin indsats med at opmuntre kvinder til at kæmpe for ligestilling.