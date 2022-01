Trækker sig fra sociale medier

Den skandaleombruste prins Andrew ser ud til langsomt og i stilhed at trække sig fra al offentlighed.

Således er hans officielle profil på det sociale medie Twitter onsdag blevet deaktiveret. Samtidig er både hans profil på Instagram og på Facebook gjort private.

Det skriver flere britiske medier heriblandt Daily Mail og The Telegraph.

Oplysningen om hans sociale medie-konti kommer frem blot en uge efter, at prins Andrew har fået frataget sine royale titler og militære rang.

Det sker desuden dagen efter, at en ny dokumentar, der kredser om prinsens relation til Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell, har set dagens lys.

I dokumentaren, der blev sendt på britiske ITV tirsdag aften, kom det blandt andet frem, at Ghislaine Maxwell i periode havde sin daglige gang hjemme hos prins Andrew.

Ghislaine Maxwell dannede i flere år par med milliardæren Jeffrey Epstein, og hun er for nylig dømt skyldig i at at have hjulpet milliardæren i sexhandel og misbrug.

Prins Andrew var angiveligt nær ven af parret, og han er også anklaget i en sag om overgreb mod kvinden Virginia Giuffre, som anklager ham for at have misbrugt hende seksuelt, da hun var blot 17 år gammel.

Dokumentaren, der har titlen 'Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile' udkom natten til onsdag dansk tid, og den efterlader flere nye spørgsmål, mener de britiske medier.

