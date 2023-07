Trodsede festivalregler: Royal særbehandling møder kritik

Tidligere i juli var den norske kronprinsfamilie på den populære Stavernfestivalen i Larvik nær Oslo, men tingene gik dog ikke efter planen.

Prinsesse Ingrid Alexandra på 19 og hendes lillebror, 17-årige prins Sverre Magnus, blev således stoppet i indgangen og nægtet adgang ind til et område med aldersbegrænsning, hvor der blev serveret alkohol.

Selvom aldersgrænsen for alkoholindtag på udskænkningssteder normalt er 18 i Norge, skulle man i det pågældende område være 21 for at få adgang.

Man er dog ikke kongelig for ingenting, så politiet greb derfor ind.

Kronprinsfamiliens livvagter sørgede nemlig for, at de royale unge fik særbehandling og efterfølgende alligevel blev lukket ind 'af sikkerhedsmæssige hensyn'.

Det bekræftede norsk politis sikkerhedstjeneste PST og hoffet tidligere på måneden over for norsk Se og Hør.

'Ærgerligt og uhørt'

Norske Dagbladet har skrevet en række artikler om sagen. Eksempelvis er ekspert i presseetik, pressejura og medier Gunnar Bodahl-Johansen nu stærkt kritisk overfor, at Ingrid Alexandra og Sverre Magnus blev prioriteret frem for reglerne.

- Hvis det er sådan, at de får særbehandling, fordi de tilhører kongehuset, i et område, hvor der er sat aldersgrænse for andre, så synes jeg, det er ærgerligt, siger han til Dagbladet og kalder det 'uhørt'.

Den norske kronprinsfamilie på balkonen i det kongelige palads i Oslo på den norske nationaldag 17. maj i fjor. Foto: Albert Nieboer/Ritzau Scanpix

Han uddyber:

- Kongehuset er på mange måder i en særlig situation, men i situationer som denne synes jeg, det er ret uacceptabelt at gøre det på den måde. Når man ellers har skrappe aldersgrænser for at forhindre folk i at komme ind, er der en grund til det.

- Efter min mening gør du kongefamilien en bjørnetjeneste, og jeg synes, det er mærkeligt, at medlemmer af kongefamilien går med på det. Det skaber jo kun reaktioner i form af, at folk tror, ​​at de bliver behandlet anderledes i en kontekst, hvor de absolut ikke burde blive det, lyder det i Dagbladet.

Ingen regler brudt

Politikeren Fabian Stang, der er tidligere såkaldt Oslo-ordfører, er dog helt uenig.

- Jeg synes ikke, de har fået nogen særbehandling. Enhver, der har brug for særlig beskyttelse, vil blive behandlet i overensstemmelse hermed, siger den 67-årige til Dagbladet og tilføjer:

- Det, man kan spørge sig selv om, er, om den diskriminerende ordning med aldersgrænse ved kulturarrangementer er lovlig?

Advokat John Christian Elden fortæller til Dagbladet, at ingen regler blev brudt, da prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus trådte ind på området.

- Reglerne gælder for udskænkning af alkohol, ikke entré. Vi skal være glade for, at vi har fleksibilitet og tryghed på samme tid.

