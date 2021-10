Twitter-chok: Had mod Meghan sat i system

Hertuginden og prins Harry droppede de royale forpligtelser og flyttede til USA blandt andet på grund af had fra sociale medier. Nu tyder alt på, at det hele var nøje koordineret

Hertug af Sussex, prins Harry, og hans kone, hertuginde Meghan med det tidligere efternavn Markle, har i lang tid klandret de sociale mediers giftighed og angivet kommentarer på sociale platforme som en af årsagerne til, hvorfor de ønskede at træde tilbage fra deres royale forpligtelser og liv.

Det bevirkede, at de nu bor i USA og forsøger at skabe sig et nyt liv uden konstant opmærksomhed fra medier og nærgående fans.

Det kan dog være svært, når man er så kendte og har så stort et brand som power-par og verdensberømtheder.

Alle har en holdning til dem, og især Meghan har været offer for mange personlige angreb i cyberspace, lige siden hun mødte prins Harry i 2016 og efterfølgende giftede sig med ham i maj 2018.

Men alle de hadske kommentarer - fortrinsvis på Twitter - viser sig nu at være sat i system og nøje planlagt ned til mindste detalje.

Det skriver Buzzfeednews.

Målrettet chikane

En analyse af mere end 114.000 tweets om parret har afsløret en koordineret smædekampagne og målrettet chikane mod Meghan på Twitter.

Det viser sig nemlig, at 83 Twitter-profiler har været ansvarlige for omkring 70 procent af al negativt og ofte direkte hadefuldt indhold rettet mod hertuginden.

Tirsdag afslørede Twitter-analyseværktøjet Bot Sentinel således i en omfangsrig rapport, der har undersøgt al Twitter-adfærd med relation til Meghan og Harry, at langt størstedelen af den misinformation, de fake news og det had mod ægteparret, der har været på det sociale medie, er opstået fra en lille mængde profiler, hvis hovedformål - hvis ikke eneste formål - har været at sprede negativitet omkring de royale afhoppere, der nu har base i Los Angeles.

Nu efterforsker man

Analysen afslørede også, at der har været en markant interaktion og koordinering mellem de nævnte Twitter-profiler, som har benyttet deres tilsammen 187.631 følgere til at hælde benzin på bålet i forhold til at øge hadkampagnerne mod hertuginden og hertugen af Sussex.

En talsmand fra Twitter udtaler til BuzzFeed News, at man nu aktivt efterforsker al den information, som rapporten har blotlagt, og at man er parat til at reagere kraftigt i forhold til de Twitter-konti, der har overtrådt det sociale medies regler.