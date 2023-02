Udskældt prinsesse: Det er fordi jeg er kvinde

Den norske prinsesse Märtha Louise er klar til at gøre comeback, hvis muligheden byder sig.

Det siger hun i et interview i det svenske tv-program 'Min sandhed', som bliver sendt søndag.

- Jeg har mennesker med funktionsnedsættelser som mit felt, og jeg synes, at det har været vældig givende og fantastisk. Jeg håber, at jeg har gjort et godt stykke arbejde for dem, fortæller Märtha Louise.

Interviewet er hendes første, siden hun i november besluttede at frasige sig sine officielle pligter. Dermed repræsenterer hun ikke længere det norske kongehus officielt, men hun har beholdt sin titel.

Frasigelsen skete, efter at der de seneste år er opstået en række kontroverser omkring den norske prinsesse og hendes forlovede, shamanen Durek Verrett.

Blandt andet tog de på en foredragsturné kaldet 'Prinsessen og shamanen'. Det vakte heftig debat, da flere mente, at Märtha Louise udnyttede sin titel som prinsesse til at fremme sin forretning.

Derudover hævdede amerikanske Durek Verrett sidste år, at en medaljon kurerede ham for coronavirus.

Samme medaljon sælges på hans hjemmeside for 222 dollar, som svarer til cirka 1600 kroner. Derfor blev han anklaget for kvaksalveri.

Under interviewet påstår Märtha Louise, at hun bliver straffet for sin forlovedes udtalelser. Hun sætter spørgsmålstegn ved, om det ville være sket, hvis hun var mand.

- Det føles lidt svært i en tid, hvor kvinders rettigheder står så stærkt, og vi kvinder står på lige linje med mænd. Men gør vi egentlig det? Havde det været det samme, hvis jeg var en mand. Det tror jeg ikke, siger hun.

Desuden retter Märtha Louise kritik mod den norske presse - blandt andet for deres dækning af hendes eksmand, forfatteren Ari Behn, som tog sit eget liv i 2019.

Hun siger, at han aldrig fik gode anmeldelser for sine udgivelser, så længe de var gift.

- Hans mentale helbred afhang meget af, at han fik kritik i medierne. Men jeg siger ikke, at det (hans død, red.) var nogens skyld.

Märtha Louise påstår også, at hun er den mest kritiserede person i Norge.

