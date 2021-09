Ungt håb: Udråbes til kongefamiliens 'hemmelige våben'

Ekspert kalder 17-årige Lady Louise Windsor for det bristiske kongehus' redningskvinde

Det er ingen hemmelighed, at medlemmerne af det britiske kongehus har en vis evne til at rode sig ud i diverse skandaler.

Men det kan en ny generation muligvis råde bod på, mener kongehuseksperten Phil Dampier, der har fulgt den britiske kongefamilie i flere årtier.

Således udråber han i et interview med The Telegraph den blot 17-årige Lady Louise Windsor - datter af prins Edward og og grevinde Sophie - til at være intet mindre end kongefamiliens 'hemmelige våben'.

Efter prins Harry og Meghans dramatiske exit fra kongehuset samt prins Andrews tilbagetræden fra de royale pligter, er briterne nemlig ved at få øjnene op for kongefamiliens yngre medlemmer.

Teenageren, der fylder 18 år i november, var blot syv år, da hun for første gang for alvor optrådte i rampelyset i rollen som brudepige for hertuginde Kate og prins William.

Men generelt har den heste-interesserede Lady Louise hidtil holdt en lav profil i forhold til offentligheden. Senest har briterne dog kunnet opleve hende i BBC- dokumentaren ' Prince Philip: The Royal Family Rembers', der blev vist i sidste uge.

Prins Edward betragter sammen med datteren Louise, og hustruen, Sophie, de blomster, briterne lagde ved Windsor Castle efter prins Philips død i april. Foto: Ritzau Scanpix

I interviewet med The Telegraph beskriver Phil Dampier Lady Louise som værende meget moden af sin alder, og han spår, at hun i forbindelse med sin forestående fødselsdag vil komme til at påtage sig en række kongelige pligter - herunder overtage en række protektioner fra sin afdøde bedstefar, prins Philip, samt sin bedstemor, 95-årige dronning Elizabeth.

- Med Harry, Megan og prins Andrew ude af billedet, er der en masse opgaver, der fortsat skal løses, og Lady Louise er præcis den slags menneske, dronningen kan stole på, siger Phil Dampier, som forventer, at hun vil blive begavet med titlen Hendes Kongelige Højhed på 18-års fødselsdagen 8. november.