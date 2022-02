Vækker kæmpe opsigt: Derfor gør hun det

At dronning Elizabeth ønsker, at hendes svigerdatter Camilla skal bære titlen som dronning, når prins Charles en dag bliver konge, er ikke gået ubemærket hen blandt kendere af det britiske kongehus verden over.

Eksempelvis kalder den royale kommentator Peter Hunt det for en 'ekstraordinær indgriben' fra dronningens side, mens nyheden får lignende kommentarer med på vejen i en lang række internationale medier.

Også herhjemme har udmeldingen vakt opsigt. Til Ekstra Bladet fortæller kongehusekspert Lars Hovbakke, at udmeldingen fra dronning Elizabeth viser, at Camilla nu igen er kommet ind i varmen, og at dronning Elizabeth har tillid til hende.

- Det er et udtryk for, at dronning Elizabeth er nået frem til, at man hellere må give Camilla en officiel status. Hun er ved at komme ind i varmen igen. At give Camilla en officiel titel var noget, man ikke kunne gøre for nogle år siden, for der ville det være for tæt på prinsesse Dianas død, siger han og fortsætter:

- Men nu kan man gøre det, og så er der en konkret anledning i forbindelse med, at dronning Elizabeth kan fejre sit jubilæum. I den forbindelse bruger Elizabeth anledningen til at få ro på kongehuset og lægge en dæmper på de skandaler, der har været de seneste år.

Vil skabe røre

Ifølge Lars Hovbakke vil der være mange delte meninger om dronning Elizabeths udmelding i den britiske befolkning.

- Der vil være mange, der synes, det er en god idé. Mange mener, at Charles må være gift med den, han har lyst til, og at han ikke skulle være påtvunget et opstillet ægteskab, som det han havde med Diana. Men der er samtidig også mange, der var vilde med Diana, som ikke synes, at Camilla fortjener en officiel titel.

Dronningens udmelding om Camilla Parker Bowles har vakt stor opsigt. Foto: Ian Vogler/Ritzau Scanpix

Den danske kongehusekspert forudser da også, at prins Charles og Camilla vil få en svær tid som frontfigurer i det britiske kongehus.

- Charles og Camilla vil på ingen måde være ligeså populære som dronning Elizabeth. Charles og Camilla har stået for en række skandaler og sager, som sammen med prins Andrew og Harry og Meghan har påvirket det britiske kongehus i høj grad, siger han og fortsætter:

- Den dag Elizabeth ikke er der mere, vil tilslutningen til det britiske kongehus derfor naturligt falde. Men Charles og Camilla kan nå at rette op på det, hvis de opfører sig klogt i den første tid, hvor de er kongepar. De skal være forsigtige, ikke være så kontroversielle i deres holdninger og være ydmyge. Det er vigtigt, at de viser, de er interesserede i andre mennesker i samfundet, og på den måde bliver det afgørende, hvordan de agerer.

Lars Hovbakke er dog ikke i tvivl om, at størstedelen af den britiske befolkning hellere så prins William og hertuginde Kate overtage tronen.

- De er klart mere populære end Charles og Camilla. Det er der målinger, der viser. Der er ingen tvivl om, at mange briter gerne vil springe Charles over som konge. Det kan man ikke, medmindre han selv afgiver tronen, og det er ikke særlig sandsynligt. Han vil gerne være konge, uanset hvor længe han så får lov at sidde.