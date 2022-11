Vækker opsigt: Bryder den kongelig etikette

Hertuginde Meghan Markle gik stik imod den kongelig etikette, da hun tirsdag aften delte et billede af, at hun havde stemt ved det amerikanske midtvejsvalg

'I dag er det valgdag i USA! Tid til at komme ud at stemme!'

Sådan skrev hertuginde Meghan på sin hjemmeside archewell.com og på Instagram tirsdag, hvor hun delte et billede af sig selv, hvor hun bærer et lille fint klistermærke med teksten 'jeg har stemt' på sin bluse.

Det lyder måske ganske uskyldigt, men det er det ikke, når man er medlem af kongefamilien. Det er nemlig stik imod den kongelige etikette, og det er bestemt ikke gået ubemærket hen.

Flere udenlandske medier - heriblandt nyhedsmedier som Independent og modemagasinet Elle - skriver om det.

Det er anden gang, at Meghan går imod den kongelige etikette. Første gang var til præsidentvalget i 2020, hvor hertuginden skrev historie ved at være det første højtstående medlem af kongefamilien, der stemte til et valg.

Mundkurv

Heller ikke i Danmark er det kutyme, at de kongelige stemmer.

På overraskende vis var der under folketingsvalget i sidste uge slet ikke mulighed for at stille spørgsmål til hverken kronprinsesse Mary eller kronprins Frederik, der ellers på det tidspunkt var til et stort anlagt erhvervsfremstød i Vietnam, hvor alverdens presse var mødt op.

- I respekt for folketingsvalget i Danmark vil der ikke være mulighed for at stille spørgsmål til hverken kronprins Frederik eller kronprinsesse Mary 1. november. Vi har ikke yderligere kommentarer, oplyste kongehusets pressetjeneste i den forbindelse.

Højtstående medlemmer af kongefamilien har teknisk set har lov til at stemme, men det forventes typisk, at de forbliver neutrale i politiske spørgsmål.

I 2020 meddelte prins Harry og hertuginde Meghan, at de ville træde tilbage som 'seniormedlemmer' af det britiske kongehus.