Vækker opsigt: Prinsesse arbejder til mindsteløn

Selvom det engelske kongehus er både rige, magtfulde og traditionelle, så tyder det ikke på, at det er steget dronningens barnebarn Louise Windsor til hovedet.

Den 18-årige har nemlig taget en job i et havecenter henover sommeren, som betaler 6,83 pund i timen, hvilket svarer til ca. 60 kr. Lønnen svarer til den engelske mindsteløn for folk imellem 18 og 20 år.

Det skriver blandt andre Daily Mail.

Hun burde ellers godt kunne få hjælp hjemmefra, hun er nemlig datter af prins Edward, som er søn af dronning Elizabeth og den nu afdøde pringsgemal Phillip, og så bor hun i familiens villa til 30 millioner pund.

Men det har hun altså valgt ikke at gøre.

Annonce:

Kunderne var ellevilde

Lady Louise Windsors job har bestået af forskellige ydmyge opgaver eksempelvis har hun taget imod kunder, samt plantet og beskåret blomster. Det britiske medie The Sun har talt med nogle kunder, som har været forbi og handle ind hos den royale medarbejder.

- Kollegaerne så ud til at elske hende. Det er ikke hver dag, man for lov at købe sine begonier af en royal, kunne en kunde fortælle.

En anden kunde kunne ikke tro sine egne øje.

- Jeg kunne slet ikke forstå at det var hende. Jeg var nødt til at kigge to gange, lød det ifølge mediet.

Starter på universitet

Snart er det dog slut med at plante og tage imod kunder for Lady Louise Windsor.

Hun skal nemlig snart begynde at læse Engelsk på University of St. Andrews, efter at have fået sin eksamen i sine A-niveau fag før sommeren. Hun gennemførte skolen på trods af, at de fleste eksaminer sidste år grundet pandemien.

Annonce:

I England har der ellers været mange elever som ikke har fået en plads på universitet i år, fordi mange har ventet med at søge ind til efter pandemien. Men Lady Louise Windsor har altså været en af de heldige, så hun starter på universitet til efteråret.