Var på svampe med 'Venner'-stjerne

I sin bog 'Reserven' fortæller prins Harry, at han tog svampe hos 'Venner'-skuespillerinden Courtney Cox

Selvom bogen endnu ikke er udkommet, har historierne fra prins Harrys 'Reserven' allerede spredt sig via de britiske medier.

Først kom historien om, hvordan Prins Harry sniffede kokain som teenager, hvordan han mistede sin mødom, og endda hvor mange mennesker prinsen har dræbt i krig.

bogen er altså fuld af slibrige detaljer om prinsens levede liv.

I bogen fortæller Prins Harry nemlig angiveligt også, at han er lidt en 'Venner'-fanatiker. Så da en Hollywood-fest flyttede hjem til Courtney Cox, som spiller den rengøringsfanatiske Monica Geller i hit-serien, syntes han, det lød som en rigtig god idé, på trods af at skuespillerinden ikke selv var hjemme, det skriver US magazine.

Courtney Cox bliver også nævnt i prins Harrys bog. Foto: TRAIL DONALD // Ritzau Scanpix

Skuespilleren havde dog givet tilladelse til, at festen rykkede hjem til hende.

Og da Courtney Cox uventet dukkede op, blev prins Harry forvirret, fordi at han følte, at 'han var lidt en Chandler, og hun var jo Monica'.

I bogen skriver han, at han var lidt lun på stjernen.

Men festen stoppede ikke der.

For da prins Harry så en stor æske med fyldte chokolader med euforiserende svampe hjemme hos skuespillerinden, holdt han sig ikke tilbage, og ifølge mediet tog ham og hans ven flere svampe-chokolader, som de skyllede ned med tequila hjemme hos Courtney Cox.

Han beskriver i bogen, hvordan stofferne påvirkede ham, og at han fik en god rus, da han gik på toilettet lidt senere.

