Ven åbner op om rygter: - Det er sandt

Meghan Markle og prins Harry har skabt overskrifter verden over, siden de i starten af marts stillede sig frem i et interview med Oprah Winfrey og anklagede det britiske kongehus for racisme.

Efter det eksplosive interview mente flere medier at vide, at Harry efterfølgende fik talt ud med sin far, prins Charles, og bror, prins William. Det bekræftes nu af Gayle King, der er Meghan Markles ven og blandt andet var med, da hertuginden holdt babyshower forud for fødslen af Archie.

- Vi er absolut ikke racister

Tv-vært var tirsdag på skærmen i 'CBS This Morning', hvor hun talte om interviewet og tiden efter. Det skriver flere medier - heriblandt Daily Mail.

- Jeg forsøger ikke at breake en nyhed, men jeg ringede rent faktisk til dem for at høre, hvordan de havde det, og det er sandt, at Harry har talt med sin bror, og han har også talt med sin far, røbede Gayle King, der også kunne fortælle, at samtalerne ikke gik specielt godt.

- Efter hvad jeg har fået fortalt, var samtalerne ikke produktive. Men de er glade for, at de i det mindste er startet med at tale sammen.

Gayle King fortalte også, at parret er trætte af, at kongehuset siger, at de vil håndtere det privat, for de har en følelse af, at der stadig bliver lækket nedsættende historier om Meghan.

Gayle King fortalte tirsdag morgen, at hun har talt med Harry og Meghan efter interviewet, der har skabt overskrifter verden over. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Tavshed fra Meghan

Ifølge tv-værten har ingen fra den royale familie endnu talt med Meghan Markle efter interviewet. Men parret har dog en forhåbning om, at de alle kan blive forsonet i fremtiden.

- De vil begge gerne komme videre, og begge ønsker, at forholdet heler i denne familie. For i sidste ende er det Harrys familie, sagde Gayle King.

Hun langede samtidig ud efter historierne om, at Meghan Markle skulle have mobbet en ansat, mens parret boede på Kensington Palace. Det er ifølge tv-værten nemlig slet ikke den type person, hendes veninde er.

- Hun er en virkelig sød og omsorgsfuld person. Og jeg vil sige, at Meghan har dokumenter, der støtter alt, hun sagde i interviewet med Oprah. Alt, lød det tirsdag morgen fra Gayle King.

