Prins Harry forventes at rejse til Storbritannien i næste måned - dog kun for en kort bemærkning

Det er ganske lidt tid, prins Harry har tilbragt i sit hjemland, efter at han og prinsens hustru, hertuginde Meghan, valgte at trække sig som 'fremtrædende medlemmer' af den britiske kongefamilie og flyttede til USA

Men nu ser det ud til, at prins Harry for en kort bemærkning vender tilbage til Storbritannien. Det skriver flere britiske medier heriblandt ABC News og Independent.

Når kalenderen skriver 7. september, forventes prinsen nemlig at deltage i en velgørenhedsuddeling for organisationen WellChild. En organisation som prins Harry i rigtig mange år har haft et samarbejde med.

- WellChild har i næsten 20 år ændret livet for børn og unge i hele landet. De har tilbudt dem livsvigtig omsorg, de har prioriteret fysisk, mental og følelsesmæssig støtte til disse personer og deres familier, har prins Harry tidligere udtalt ifølge Independent

Besøget sker bare dagen før årsdagen for dronning Elizabeths død, der fandt sted 8. september. Hvorvidt prins Harry i den forbindelse vil genforenes med sin far, kong Charles, eller sin storebror, prins William, er uvist.

Skal det ske, skal prinsen have fart på. Prins Harry deltager nemlig i åbningen af ​​Ivictus Games i Tyskland 9. september.

Smidt ud

Prins Harry er nok næppe heller på julekort med hverken kong Charles eller prins William efter både en Netflix-dokumentar og udgivelsen af prins Harrys selvbiografi, 'Spare'.

Dog endte prins Harry - efter længere tids spekulationer - med at deltage i den officielle kroning af kong Charles.

Når prins Harry for en kort bemærkning vender tilbage til London i september, så kommer prinsen i hvert fald ikke til at bo på Frogmore Cottage, som ligger ved Windsor Castle, og som i mange år dannede rammen om prinsens liv.

Tidligere på året kom det frem, at kong Charles havde bedt sin yngste søn om at aflevere nøglerne til det hjem, han med sin hustru, hertuginde Meghan, havde til rådighed, når de besøgte Storbritannien.

Frogmore Cottage skulle i stedet gå til kongens bror, den skandaleombruste prins Andrew, kunne flere britiske medier rapportere.

29. juni var alle flyttekasser så pakket og nøglerne givet videre til prins Andrew.