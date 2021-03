- Vi er absolut ikke racister

- Hvad med denne her kommentar om, at han ikke har talt med Harry? Hvad vurderer du, at det er et udtryk for?

- Jeg tror, det vil være en overfortolkning at sige, at man på baggrund af det kan konkludere, at deres forhold har taget skade af det her, men man kan forestille sig, at han siger det, fordi han vil understrege, at det her ikke er noget, han har koordineret med Harry, lyder det fra Lars Hovbakke Sørensen.

- Og jeg tror, det er smart af William, at han går ud og kommenterer det, for det er vigtigt for det britiske kongehus og deres troværdighed, at de går ud og afviser det her. Noget af det værste, man kan blive udråbt som, er at være racist. Det er vigtigt for dem at understrege, at der ikke er racistiske tendenser i familien, og i den sammenhæng er det bedre at sige noget end at være tavse.