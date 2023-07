Vild beskyldning: Spansk konge skød sin bror

I 68 år har den officielle historie i Spanien været, at landets daværende 14-årige prins, Alfonso, blev dræbt af et vådeskud fra en pistol.

Det har været ’mur og nagel–fast’, at den 14-årige ved et uheld skød sig selv, da han var ved at rense sin 18-årige storebrors – den senere kong Juan Carlos’ - pistol, skriver Expressen.

Men historien fra 1956 bliver der nu rokket alvorligt ved i en Netflix-dokumentar.

Viktor Emanuel af Napoli har mange gode historier om Europas kongelige fra gamle dage. Foto: Wikipedia

I dokumentaren fortæller Italiens daværende kronprins, Viktor Emanuel af Napoli, – søn af Umberto II – den sidste konge af Italien – at det ikke er sandt.

– Alfonso var ikke alene i rummet, da ulykken indtraf. Det var Juan Carlos, der skød ham – ikke direkte, men igennem et skab. Han troede ikke, at pistolen var ladt. Det var en ulykke. 100 procent en ulykke, fortæller den 86-årige tidligere kronprins.

Viktor Emanuel blev aldrig selv konge, og han har levet størsteparten af sit liv i eksil, efter at Italien afskaffede monarkiet i 1946.

Ifølge den 86-årige var han og Juan Carlos tætte, mens de begge levede i eksil på grund af de politiske forhold i deres hjemlande i 1960’erne og ’70’erne, og det var her, at Juan Carlos betroede sig til Viktor Emanuel.

Ingen er nogensinde blevet dømt for skudepisoden, der førte til den unge prins’ dødsfald.

Den nu 55-årige kong Felipe afløste sin far på tronen for cirka ti år siden. Foto: AP

I Netflix-serien ’Italiens sidste kronprins’ fortæller Viktor Emanuel mange historier om datidens royale cirkler – blandt andet om det drabsforsøg, han selv var udsat for.

Ekskong Juan Carlos abdicerede i 2014 til fordel for sin søn efter en lang række skandaler.