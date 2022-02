Vild udmelding: Hun skal være dronning

Dronning Elizabeth ønsker, at prins Charles' hustru, Camilla Parker Bowles, skal bære titlen Queen Consort, når han en dag bliver konge af Storbritannien.

Det skriver dronningen i et brev i forbindelse med markeringen af sine 70 år på tronen søndag. Brevet er blevet offentliggjort af Buckingham Palace lørdag.

Queen Consort er betegnelsen for en kvindelig ægtefælle til en konge. Dermed bliver hertuginden af Cornwall til dronning Camilla.

Søndag runder dronning Elizabeth en særlig milepæl og kan fejre, at hun i 70 år har været dronning af Storbritannien.

I brevet skriver hun, at begivenheden har givet hende en pause til at reflektere over den loyalitet og kærlighed, som den britiske offentlighed har vist hende.

- Og når den tid kommer, at min søn Charles bliver konge, ved jeg, at I vil give ham og hans hustru, Camilla, den samme støtte, som I har givet mig.

- Og det er mit oprigtige ønske, når den tid kommer, at Camilla vil blive kendt som Queen Consort, idet hun fortsætter sin egen loyale tjeneste.

Dronning Elizabeth kunne fredag fejre sit platinjubilæum. Foto: Joe Giddens/Ritzau Scanpix

Når vild milepæl

Den 95-årige dronning er den første britiske monark, der kan fejre platinjubilæum. Hun arvede tronen fra sin far, kong George VI, i 1952 - 25 år gammel.

Det er hendes førstefødte, prins Charles, der skal arve tronen efter hende. Hans hustru, Camilla, bærer titlen hertuginde af Cornwall. Parret blev gift i 2005 ved en borgerlig ceremoni.

Hun bærer ikke titlen prinsesse af Wales, som prinsesse Diana, prins Charles' første hustru, gjorde. Det er sket i respekt for prinsesse Diana, der på tragisk vis omkom i en trafikulykke i august 1997.

Dronning Elizabeth ønsker, at Camilla bliver Queen Consort, når prins Charles bliver konger. Foto: Chris Jackson/Ritzau Scanpix

Camilla repræsenterer jævnligt den kongelige familie sammen med sin mand ved officielle pligter.

Gennem hele den britiske historie har kongens hustru typisk fået titlen Queen Consort. Den har ingen forfatningsmæssige beføjelser.

Da Camilla og prins Charles blev gift, blev det officielt besluttet, at Camilla ville benytte sig af titlen Princess Consort, når hendes mand blev konge. Men det er altså tilsyneladende lavet om nu.

Camilla har ikke altid været den mest populære skikkelse i det britiske kongehus hos det britiske folk. Det skyldes blandt andet, at det flere gange er blevet afsløret, at hun og prins Charles havde en affære, mens prins Charles var gift med prinsesse Diana.