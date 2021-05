Vinder retssag over medie

Hertuginde Meghan har vundet endnu en sejr i retten over Mail on Sunday i sagen om ophavsrettighederne til et privat brev

Det sidste slag om ophavsretten til et privat brev, som i 2019 blev trykt i det britiske medie Mail on Sunday, er onsdag blevet afgjort i retten til hertuginde Meghans fordel.

Det skriver flere britiske medier blandt andre BBC.

Dermed har Meghan nu rettens ord for, at hun ejer brevet, som hun sendte til sin far, Thomas Markle, og at mediet dermed krænkede hendes ophavsret ved at bringe uddrag af brevet.

Afgørelsen kommer, efter hertugindens tidligere sekretær over for retten har afvist, at hun har hjulpet med at skrive brevet.

Retten har desuden lagt vægt på, at hertuginde Meghan, da hun skrev brevet, havde en klar forventning om, at indholdet ville forblive privat.

Taler ikke sammen

Tidligere på foråret lagde hertuginde Meghan og hendes mand, prins Harry, alverdens medier ned efter et opsigtsvækkende interview med den amerikanske talkshow-vært Oprah Winfrey.

I klip fra interviewet, som siden er blevet offentliggjort, harcelerede Meghan blandt andet over sin far, Thomas Markle, som ifølge hertuginden har 'forrådt' hende ved at have samarbejdet med den britiske presse op til hendes bryllup med Harry.

Thomas Markle har efterfølgende i et interview på 'Good Morning Britain' fortalt, at han ikke har talt med sin datter siden før hendes bryllup for fire år siden.

- Sidste gang, vi talte sammen, var det over sms, og jeg lå i en hospitalsseng efter et hjerteanfald. Jeg var nødt til at fortælle, at jeg ikke kunne rejse for at deltage i brylluppet, og der sagde vi farvel, sagde han.