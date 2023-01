Viser den frem

Tirsdag udkom prins Harrys hans længe ventede personlige erindringsbog, 'Reserven', og den er spækket med afsløringerne om alt fra sex og stoffer til mord og intriger. Få overblikket her

I et nyt interview viser prins Harry den halskæde frem, som storebror William skulle have ødelagt under deres slagsmål

Mens stormen raserede og folk blev evakueret fra Montecito, hvor prins Harry og hertuginde Meghan og andre kendisspidser til daglig huserer, så sad den bogaktuelle prins i et tv-studie i New York og blev interviewet i 'The Late Show' med Stephen Colbert.

Interviewet kom omkring Harrys forhold til den afdøde dronning Elizabeth, hans tid i militæret og at han følger med i 'The Crown' på Netflix.

Men de kom også ind på det forhold, prinsen har til sin storebror William, som må siges at være anstrengt.

I sin bog 'Reserven' skriver prins Harry om en konfrontation hjemme hos prins Harry i London i 2019. Ifølge Harry kaldte William hertuginde Meghan for 'besværlig, uhøflig og ubehagelig.'

Situationen eskalerede angiveligt, og prinsen skriver, at prins William 'greb mig i kraven, ødelagde min halskæde og slog mig i gulvet'.

Hev den frem

Og netop den situation ville Stephen Colbert gerne tale med prinsen om:

- Der er meget snak om den slåskamp, ​​I havde, hvor han væltede dig omkuld i køkkenet. Du skriver, at han ødelagde din halskæde. Hvilken halskæde var det, han ødelagde, spurgte værten, hvortil Harry svarede og viste den frem.

- Det er denne her, som nu er lavet igen, sagde Harry og forklarede, hvad de to sølvplade med indgraverede kardiogrammer var for en størrelse.

- Det er mine børns hjerteslag, som min kone har givet mig, sagde Harry og fortsatte med at vise en form for rund mønt frem, som også sidder i halskæden:

- Og så lavede en af ​​mine venner i Botswana denne til mig, som har fået tigerøje i midten.

Se interviewet her. Han viser den omdiskuterede halskæde frem cirka 19 minutter inde i interviewet.

