Voldsomt upopulær: 'Fjern hans titel'

44 procent af den britiske befolkning giver i en meningsmåling udtryk for, at de ønsker, at prins Harry strippes for sin royale titel

Dokumentaren 'Harry og Meghan', der havde premiere på Netflix tidligere på måneden, fik 28 millioner husstande verden over til at tune ind på streamingtjenesten.

Men selvom dokumentaren var voldsomt populær, ser det ud til, at den britiske prins Harry og hans hustru hertuginde Meghans popularitet har lidt et knæk siden udgivelsen.

I hvert fald mener omtrent halvdelen af den britiske befolkning nu, at prinsen bør strippes for sin royale titel. Det skriver britiske The Times, som i samarbejde med YouGov har lavet en meningsmåling blandt befolkningen.

Den viser, at 44 procent af briterne i kølvandet på dokumentarens udgivelse håber, at prins Harrys titel tages fra ham. 32 procent mener omvendt, at han skal beholde titlen.

Upopulære

Men ikke nok med det.

Undersøgelsen viser også, at 44 procent af befolkningen efter dokumentaren har fået øget sympati for prins William og prinsesse Kate.

Omvendt har kun 17 procent fået øget sympati for prins Harry og hertuginde Meghan, og 23 procent har svaret, at dokumentaren decideret har fået dem til at tænke dårligere om Harry og Meghan.

Prins Harry kunne ellers i dokumentaren blandt andet fortælle, at han til et familiemøde i 2020 følte sig uretfærdigt behandlet af sin bror, prins William.

- Det var skræmmende, at min bror råbte og skreg ad mig, min far (kong Charles, red.) sagde ting, der simpelthen ikke passede, og min farmor sad bare stille og så til, siger Harry i dokumentaren.

