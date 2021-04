William og Harry adskilles i begravelsesfølget

Når prins Philip lørdag eftermiddag skal stedes til hvile fra St. George’s Chapel i Windsor, bliver ceremonien gennemført med et traditionelt følge af familiemedlemmer efter kisten.

I optoget har man dog efter dronning Elizabeths ønske valgt at adskille prins Harry og prins William.

Det oplyser det britiske kongehus i en pressemeddelelse.

Deres fætter Peter Phillips, som er søn af prinsesse Anne, skal gå imellem de to brødre i optoget.

Fra venstre ses Peter Phillips ved siden af prins William, hertuginde Kate og prins Harry. Fotoet er fra 2016. Foto: Peter Nicholls / Ritzau Scanpix

Det har fået spekulationer til at fyge i relation til det meget omtalte interview, prins Harry og hertuginde Meghan gav tilbage i marts, hvor de blandt andet beskyldte unavngivne personer i det britiske kongehus for racisme.

En talsperson for Buckingham Palace kalder dog ifølge People arrangementet for 'praktisk'.

- Det er en ren praktisk ændring frem for et signal. Det er en begravelse, og vi kommer ikke til at drage opfattelse af drama ind over det. Arrangementet er blevet aftalt, og det repræsenterer hendes majestæts ønsker, siger talspersonen.

Kongehuset har da også gjort, hvad de kunne for at lægge låg på dramaet efter interviewet.

I en meddelelse, der blev sendt ud efter interviewet, slog kongehuset fast, at Harry og Meghan altid ville være 'højtelskede familiemedlemmer'.

Prins William har også selv taget bladet fra munden og afvist beskyldningerne om racisme.

Prins Philip sov stille ind 9. april. Han blev 99 år gammel.

'Det er med dyb sorg, at Hendes Majestæt Dronning Elizabeth meddeler, at hendes elskede mand, prins Philip, hertug af Edinburgh, sov stille ind i en alder af 99 år,' lød det fra det britiske kongehus efter prinsens død.

Kort før sin død blev han indlagt på hospitalet 16. februar efter at have følt sig utilpas. Han var indlagt på hospitalet omkring en måned, hvor han blandt andet var igennem en vellykket operation i forbindelse med hjerteproblemer.