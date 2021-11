Koreansk popband tager hovedprisen ved American Music Awards

Det sydkoreanske boyband BTS er udråbt til Årets Kunstner ved American Music Awards i Los Angeles søndag.

Dermed løber k-popbandet med aftenens største pris foran konkurrenter som Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift og The Weeknd.

Tidligere på aftenen vandt BTS også prisen som Bedste Popgruppe.

- Vi er bare et lille boyband fra Korea, som blev forenet af kærligheden til musik. Det eneste, vi ønsker, er at sprede god stemning, siger BTS-sanger Kim Nam-joon, der også går under kunstnernavnet RM.

Under showet, hvor rapperen Cardi B var vært, optrådte BTS på scenen sammen med Coldplay. Her spillede de singlen 'My Universe'.

Taylor Swift var ikke til stede ved søndagens show i Los Angeles.

Hun vandt sidste år prisen som Årets Kunstner for sjette gang, hvilket er rekord.

Søndag tog hun prisen for Bedste Kvindelige Kunstner og Bedste Popudgivelse for albummet 'Evermore'.

- Jeg er så heldig at være i jeres liv og at have jer i mit, sagde Swift i en takketale via video til sine fans.

Det var første gang, at Cardi B var vært for showet.

- Jeg er lidt nervøs. Jeg ryster, sagde 'Bodak Yellow'-rapperen.

Den 18-årige Olivia Rodrigo, der bragede ind på hitlisterne i januar, var søndag nomineret i hele syv kategorier, herunder for Årets Kunstner, Bedste Nye Kunstner og Bedste Popsang for sin debutsingle, 'Drivers License'.

De nominerede er valgt ud fra deres placeringer på Billboard-musiklisten, antal streaminger og antallet af solgte albummer samt afspilninger i radioen og engagement på sociale medier.

Vinderne vælges udelukkende af fansene.

Den amerikanske sanger og rapper Doja Cat tog tre priser hjem, herunder en pris for hendes 'Kiss Me More'-samarbejde med SZA. Imens vandt Megan Thee Stallion prisen for Bedste Kvindelige Hiphopkunstner.