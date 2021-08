Krimiforfatter ramt af dansefeber

Som krimiforfatter har Michael Katz Krefeld stor succes med at få fingrene til at danse hen over tastaturet, når han skriver.

Nu skal 55-årige Krefeld bevise, at han også kan svinge hele kroppen med, når 'Vild med dans' har sæsonpremiere 10. september.

Det afslører TV2.

- Jeg er SÅ glad for, at jeg får lov til at danse med i VMD i år. Det er en kæmpe ære, siger han selv om deltagelsen.

Her ses holdet af professionelle dansere i årets 'Vild med dans'. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Og selvom Michael Katz Krefeld er en af Danmarks mest populære krimiforfattere, og hans bøger er solgt til udgivelse i 20 lande, har han nerver på over at være med i danseprogrammet.

- Og jo, jeg er millioner af kilometer væk fra min comfort-zone, men jeg håber, at min danseglæde overvinder premierenerverne. Det er i hvert fald mit store mål at få styr på trinene og give den fuld gas på dansegulvet, siger han og tilføjer:

- Mest af alt så glæder jeg mig bare til at komme i gang med at danse!

Michael Katz Krefeld startede sin karriere med at skrive manuskripter til danske tv-serier blandt andet Nikolaj & Julie (DR), Hotellet (TV2), Skjulte Spor (TV3) og Nynne (TV3).

Foruden krimiforfatteren har TV2 afsløret, at kendte navne som Mascha Vang, Jimilian og Pernille Blume også skal svinge hofterne i årets 'Vild med dans'.