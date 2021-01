Kritiseres for kjolevalg: Det er upassende

Holly Willoughby bliver kritiseret for sit kjolevalg, da hun og medværten Philip Schofield åbnede 13. sæson af 'Dancing on Ice'

Den engelske tv-vært Holly Willoughby er kommet i modvind blandt seere af 'Dancing on Ice' på sociale medier.

Den 39-årige vært havde til det første program i den 13. udgave af dansekonkurrencen taget en vovet kjole på med en dyb kavalergang, og det er netop dét, flere seere finder upassende i et familieshow som 'Dancing on Ice'.

Det er specielt på Twitter, at seerene har været efter Holly Willoughby, hvor kjolen blandt andet bliver kaldt upassende.

'Hvorfor klæder Holly (Willoughby) sig ikke passende på til at være ved en skøjtebane. Totalt upassende tøj!!!,' skriver en lettere ophidset Twitter-bruger.

'Hvorfor har Holly (Willoughby) den slags kjole på i et familieshow,' skriver en anden bruger.

Det er dog heller ikke alle, der synes, at Holly Willoughby har klædt sig upassende på til sæsonpremieren.

Der er lige så mange, der bakker om det kontroversielle kjolevalg, som har hidset sig op over det.

En af de mange, der har taget Holly Willoughby i forsvar skriver 'Holly Willoughby bare wow. Forbløffende smuk.'

'Dancing On Ice' er en dansekonkurrence, helt som vi kender 'Vild med Dans' herhjemme. Forskellen er bare, at danserne i stedet for laksko har stukket fødderne i skøjter og dansegulvet er lavet af is.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Holly Willoughby er kommet i modvind for sit kjolevalg.

I marts sidste år optrådte hun på skærmen i en kjole, der med en udskæring magen til den hun bar for nylig.

Det var i 12. sæson af 'Dancing on Ice', og her endte programmet med at modtage så mange klager, at det slog rekord i antallet af modtagne klager.