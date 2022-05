11-årige Magnus har sovet 999 nætter i telt: Nu skal han overnatte i Tivoli

Den 11-årige spejder Magnus Schabert fra Fyn har tilbragt mere tid i telt end de fleste. Nu er han nået til nat nummer 1000 i telt, som skal tilbringes i intet mindre end Tivoli i København.

Først gik Magnus efter at få 'Snorky'-mærket på sin spejder-uniform, der kræver, at man tilbringer 365 nætter i et telt i løbet af 400 dage.

Da de 365 dage kom og gik, havde han fået smag for at sove udendørs i alt slags vejr. Derfor gik han efter at sove 1001 nætter i sit telt - inspireret af '1001 nats eventyr'. Det findes der ingen mærker for, men han gør det udelukkende for sin egen fornøjelse.

Nu runder den 11-årige fynbo nat nummer 1000, og den skal tilbringes et helt specielt sted.

- Det bliver fedt at sove i Tivoli, fortæller Magnus til Ekstra Bladet.

Første overnattende gæst i haven

Selvom Tivolis pressechef, Torben Plank, ikke kan afvise, at nogen tidligere har overnattet i den gamle have, er det første gang, at det ligefrem bliver arrangeret med telt på plænen foran scenen, hvor koncertgæster plejer at have en fest.

- Det er ikke noget, vi normalt gør, og det var også betinget af, at Magnus far kunne være der.

- Da vi hørte om Magnus' fortælling, tænkte vi, at det var en god historie og en skæg tanke at falde i søvn til Tivoli efter lukketid. Her er nogle anderledes lyde med fugle og andre dyr, der går rundt herinde om natten, siger pressechefen.

Hvorfor lader I ikke Magnus overnatte på dag nummer 1001, som er hans mål?

- Det handler om planlægning. Vi har nogle arrangementer, hvor vi får mange gæster ind, og det ville tage fokus fra Magnus' oplevelse, svarer Torben Plank.

1001 nat skal også være speciel

11-årige Magnus kommer som sagt ikke til at overnatte alene i den gamle have. Med sig har han nemlig sin far Martin Schabert.

- Jeg glæder mig meget. Jeg skal sove uden for teltet, så jeg kan holde øje med, hvad der sker, fortæller han.

Magnus' mor og lillebror er også med i København, men skal overnatte på et hotel. Dagen efter skal familien fejre Magnus' 1001 nat i telt i samlet flok.

- Magnus har hele tiden snakket om, at der skulle ske noget specielt. Derfor har vi booket et shelter på Amager, hvor han sover i et telt ved siden af, lyder det fra Martin Schabert.