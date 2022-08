12 sigtet på Smukfest

Den sidste dag på Smukfest er i gang, men for nogle sluttede festen med et klippet armbånd i går.

Vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi kan således berette, at 12 personer har modtaget en sigtelse for at have forbrudt sig mod loven om euforiserende stoffer.

- Der er 12 personer, som forskellige steder rundt omkring (på festivalen, red.) er blevet blevet sigtet for brud på loven om euforiserende stoffer. Det er kokain, hash, lidt marihuana og i små mængder, men folk bliver selvfølgelig sigtet, siger han på den daglige pressebriefing.

De sigtede er fra hele landet.

- Der er tale om folk fra rundt omkring i landet fra Hasselager, Viby, København og lidt lokale folk.

Ups

Særligt én person ville nok ønske, at han havde kigget sig omkring, inden han tændte lighteren.

- Der var en, som lige havde et behov og skulle til at ryge sin joint. Han fik tændt den op, og så stod der fire politibetjente tæt derved. Det var en fra Vejle, som naturligvis også blev sigtet, fortæller Stig Simonsen.

Han forklarer, at det som regel medfører et klippet armbånd, men at det ikke er politiets afgørelse.

- Smukfest tager sig af armbåndene, det har vi ikke noget med at gøre, men de fleste af dem får klippet armbåndet, som en del af deres strategi.

- 12 sigtelser. Er det dagsrekord for i år?

- Njarh, jeg tror, vi har været oppe i nogenlunde det samme en af de andre dage. Der kommer en samlet opgørelse, men det ligger i det her leje plus-minus hver dag.

