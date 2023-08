13 festivalgæster snuppet med narko

For 13 gæster på Smukfest sluttede festlighederne fredag og natten til lørdag formentlig tidligere end planlagt.

Ifølge politiet er 13 personer i det forgangne døgn nemlig blevet taget med stoffer, og det koster både en bøde og et klippet armbånd.

- Der er i alle sagerne tale om personer, som er blevet taget med en mindre mængde, og det har både været på selve festivalpladsen og i campingområderne, oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi.

Hvilke stoffer der mere præcist er tale om, kan politiet for nuværende ikke oplyse.

Flere sager

De 13 sager tegner dog næppe et fyldestgørende billede, når det kommer til omfanget af euforiserende stoffer på den jyske festival.

Ifølge politiet finder man nemlig også narko, hvor det ikke er muligt med det samme at spore gerningspersonen.

- Der er sager, hvor vi finder noget selv for eksempel ved hjælp af narkohunde, hvor en gerningsmand ikke kan hæftes op på det, siger Finn Ellesgaard Nielsen, der dog ikke for nuværende har det fulde overblik over, hvor meget politiet har beslaglagt.

Smukfest afvikles i Skanderborg frem til søndag nat.

Ifølge festivalen er der hver dag 60.000 mennesker samlet på pladsen i Bøgeskoven.

