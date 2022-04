16-årige Isabella snydt for koncert

16-årige Isabella havde taget den lange tur fra Holstebro til Fredagsrock i Tivoli i København, men måtte gå slukøret derfra allerede inden koncerten startede.

Billetten var ellers købt og betalt to måneder i forvejen, for at hun og veninden kunne komme til at se Ardigeardit optræde. Og så var Andreas Odbjerg, som også var på plakaten, bare en bonus oveni.

- Vi havde læst på de sociale medier, at vi skulle komme i god tid. Derfor kom vi over tre timer før, fortæller teenageren, der udtaler sig med sin mors tilladelse.

Efter en halv time i kø ved Tivolis hovedindgang kom mavepusteren.

- Der var en dame, der råbte ind i en mikrofon, at man ikke kunne komme ind i Tivoli. Vi skulle gå derfra med det samme, ellers ville de tilkalde politiet.

Herefter prøvede Isabella og veninden Tivolis øvrige indgange, hvor de samtidigt kunne overvære andre unge forsøge at hoppe over hegnet - med varierende succes. Men selv opgav de at komme ind i haven.

Ubrugelige billetter

Inden Isabella og veninden forlod Tivolis hovedindgang med billetter, der ikke kunne bruges, ville de have svar på, hvad Tivoli ville gøre ved situationen. Men det kunne Tivoli-medarbejderen med mikrofonen ikke give svar på.

- Jeg undrer mig over, hvorfor de sælger en overordnet billet til Fredagsrock, når man ender med ikke at kunne komme ind. Det giver ingen mening. Tivoli burde i stedet sælge billetter til hvert enkelt koncert, lyder det fra Isabella.

Dog har Isabella ikke tænkt sig at opgive håbet om et fyldestgørende svar fra Tivoli.

Hvis Tivoli siger, at I kan bruge billetten til en af deres andre koncerter, vil I så benytte jer af det?

- Jeg ved, at mig og min veninde overvejer at tage til 50 cent-koncert, men det er ikke alle, der kommer langvejs fra, som har mulighed for det.

God tid?

Før koncerten fredag aften havde Tivoli meldt ud på de sociale medier, at folk skulle komme i god tid.

Som Isabella oplevede, var tre timer i forvejen ikke nok.

- Jeg havde skrevet til Fredagsrock på Instagram for at høre, hvad de anbefalede, men det svarede de ikke på.

- Så er det svært at vide, hvad der er god tid, når man ikke har været til Fredagsrock før, og især når jeg ikke kommer fra København.

Ophold på McDonald's

Da Ekstra Bladet fik fat i Isabella efter afvisningen ved indgangen til Tivoli, befandt hun sig på McDonald's ved Københavns Rådhusplads.

Og hun var ikke den eneste, der havde fået den idé. For fastfood-restauranten var godt fyldt op.

Hvad skal I så bagefter?

- Jeg ved i hvert fald, at mig og min veninde tager tilbage til hotellet klokken halv tolv. Vi skal høre trist musik og fælde en tåre over, at vi ikke kom ind.

- Vi ville have en fest og nye bekendtskaber, men sådan bliver det ikke.

Hvis du var en af de mange håbefulde fans, der gik forgæves fredag aften, kan du få dine penge refunderet eller ombyttet til en anden dag, hvor der er Fredagsrock, fortæller Tivolis pressechef Torben Plank.

