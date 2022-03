22 tidligere medlemmer af pigekoret får erstatning

Advokatfirmaet Norrbom Vinding har afsluttet deres undersøgelse af beretninger om krænkende adfærd i DR Pigekoret fra tidligere medlemmer af koret.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Konklusionen lyder ifølge meddelelsen, at der har været tale om krænkende adfærd i form af seksuel chikane i 22 ud af de 64 undersøgte sager.

Derfor har man fundet, at der er grundlag til at betale erstatning.

På den baggrund modtager 22 tidligere kormedlemmer nu hver 25.000 kroner i erstatning, hvilket ifølge DR er det højest mulige beløb. Tre sager er endnu ikke afsluttet.

DR undskyldte på et pressemøde i november for krænkelserne i koret.

'Krænkelsessagen i DR Pigekoret skriver sig ind som et meget alvorligt kapitel i DR's historie. Alle der har været tæt på sagen har mærket den belastning, som det har været for kvinderne - dels at være blevet krænket og dels at genopleve det hele forfra. Jeg har læst flere tusinde siders beretninger om, hvad kvinderne har gennemlevet, og selvom krænkelserne er sket for mange år siden, står de stadig lyslevende for kvinderne,' lyder det fra DR's direktør for kultur, børn og unge, Henrik Bo Nielsen, i pressemeddelelsen.

Billedet viser det nuværende pigekor, som er under ledelse af Phillip Faber. Foto: Thomas Borberg

Ville gerne give mere

Han fortællere videre, at DR gerne ville have udbetalt et højere beløb til de forurettede kvinder.

'Det siger sig selv, at DR uanset størrelsen af et erstatningsbeløb ikke kan give de tidligere kormedlemmer retfærdighed, men det ville naturligvis have været ønskværdigt, hvis DR i en sådan situation, havde et større råderum for økonomisk kompensation. Men retspraksis i den type krænkelsessager er tydeligvis ude af trit med den virkelighed, vi oplever, og burde efter min mening genbesøges med et 2022-blik', siger Henrik Bo Nielsen i pressemeddelelsen.

Beretningerne om krænkelser og en seksualiseret kultur i Pigekoret har kredset om de to forhenværende dirigenter Tage Mortensen, der ledte koret i 35 år frem til 2000, og Michael Bojesen, der ledte koret fra 2001 til 2010.

I alt har mere end 100 tidligere kormedlemmer bidraget til undersøgelsen.

I november undskyldte DR's øverste chef, Maria Rørbye Rønn, over for kormedlemmerne på et pressemøde, hvor hun desuden proklamerede, at DR påtager sig det fulde ansvar.

- Undskyld, at DR svigtede jer. Det var ikke jeres skyld. Det var DR's ansvar, lød det fra Maria Rørbye Rønn.

Ekstra Bladet konfronterede i efteråret tidligere chefdirigent for pigekoret Michael Bojesen med anklagerne mod ham, men han ønskede ikke at svare på dem. Se videoen herunder: