227 elever tager Herlufsholm i forsvar

Et sted, hvor man lærer for livet, får venner og tager noget uvurderligt med sig videre.

Således beskriver 227 tidligere og nuværende elever på Herlufsholm blandt andet skolen. Det gør de i en kommentar i avisen Berlingske.

Kommentaren kommer efter dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', der blev sendt på TV 2 for nylig og efterfølgende satte gang i en lavine af historier om skolen.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Se traileren til 'Herlufholms Hemmeligheder' her.

Dokumentaren gav et indblik i, hvordan vold, mobning og krænkende adfærd har været hverdag for en række elever på skolen.

Ligesom også Ekstra Bladet kunne tilføje flere historier til rækken. Blandt andet, hvordan en elev blev snydt til at drikke tis.

Men ikke alle genkender det billede af skolen. Det gør 227 nuværende og tidligere elever på skolen klart.

'Vi kan ikke nikke genkendende til en voldelig kultur. Tværtimod har det været vores oplevelse, at der netop bliver taget hånd om elevernes trivsel, da det i allerhøjeste grad er essentielt, at skolen er et rart sted at være, fordi mange elever bor på skolen. At der er enkeltstående tilfælde, hvor nogle udøver uacceptabel adfærd er ganske beklageligt, og det forventes og kræves, at skolen har klare procedurer for, hvordan sådanne tilfælde håndteres, når de opstår. Om disse procedurer eksisterer og bliver korrekt fulgt af skolen, kan vi ikke kommentere, da vi ikke kender til dem,' står der blandt andet i kommentaren.

Kongehuset har reageret

Flere af de kongelige har slået deres folder på Herlufsholm Kostskole. Her kan blandt andet nævnes Prins Nikolai, der fik advarsel på Herlufsholm for brud på alkoholregler.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Sagen Kort: Prins Nikolai sendt hjem for brud på alkoholpolitikken på Herlufsholm

Prins Christian er ligeledes at finde på listen over skolen nuværende elever.

Kronprinsesse Mary har før fortalt til Ekstra Bladet, at beretningerne fra Herlufsholm lyder meget voldsomme, og kongehuset har da også været ude at reagerer på dokumentaren på blandt andet Instagram, hvor de skrev.

'Som forældre til et barn, der går på Herlufsholm, er vi dybt rystede over de vidnesbyrd, der kommer frem i den aktuelle dokumentar om skolen. Det er hjerteskærende at høre om systematisk mobning og om den krænkelses- og voldskultur, som mange har været en del af,' lyder beskeden, der fortsætter:

'Det er helt uacceptabelt. Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige.'

Før dokumentaren meldte Kongehuset ud, at prinsesse Isabella også skal på Herlufsholm.