28-årig mand sigtet ved Reality Awards

Under onsdagens strabadser til Reality Awards blev flere smidt ud før tid, fordi de enten var for fulde eller havde taget stoffer. Politiet har efterfølgende sigtet en enkelt person for besiddelse af narkotika

Der var gang i den til Reality Awards i Cirkusbygningen onsdag, men for enkelte var der måske liiiidt for meget gang i den.

I hvert fald blev nogle af gæsterne sendt hjem i løbet af aftenen, hvis de for eksempel var fulde, eller hvis de havde taget stoffer. Der er nemlig nultolerance for narkotika til arrangementet.

En af de hjemsendte personer er siden blevet sigtet for besiddelse af narkotika. Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

'Københavns Politi var kortvarigt til stede i Cirkusbygningen for at føre tilsyn med arrangementet. En 28-årig mand blev fundet i besiddelse af kokain til eget forbrug. Han blev sigtet og bortvist fra stedet,' lyder det.

Festens arrangør, Kit Nielsen, fortæller til Ekstra Bladet, at man absolut ikke accepterer stoffer til arrangementet. Hun var dog ikke klar over, at der nu er kommet en sigtelse i sagen.

- Det lyder da meget fair, at han er blevet sigtet for det.

- Der er nultolerance over for narko. Så det er så fint.

- Så du er glad for, at han blev smidt ud?

- Ja, det er jeg. Jeg er ærgerlig over, at det er der, men jeg tror ikke, at Reality Awards skiller sig så meget ud fra andre steder. Det er jo desværre sådan i nattelivet. Vi gør, hvad vi kan, for at det ikke skal være der, og selvfølgelig bliver man smidt ud, hvis man tager stoffer til Reality Awards, siger hun.

Sammenlagt blev under ti personer sendt hjem til onsdagens arrangement, vurderer hun, og det er færre, end der plejer. Størstedelen blev hjemsendt for at være for fulde og altså ikke for narkotika.

