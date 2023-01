45-årig sigtet: Hærværk for to millioner

Da Asger Jorn-kunstværket 'Den foruroligende ælling' blev udsat for hærværk i april sidste år, fik det skader for knap to millioner kroner.

Mere præcist 1.889.350 kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

En 45-årig kvinde er sigtet i sagen, og anklagemyndigheden forventer, at sagen kan føres som en tilståelsessag.

Den 45-årige er provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard. Hun har kaldt det en aktion, som handlede om at tage ejerskab over værket, og at hun havde 'lige så meget ret, som Jorn havde, til at skamfere det oprindelige værk'.

Efter at provokunstneren brugte kontaktlim og tusch på værket, kaldte hun det for 'Den foruroligende kælling'.

Sagen er endnu ikke berammet i Retten i Viborg.

Erkender hærværk

Ekstra Bladet har talt med Ibi Pippe Orup Hedegaard, som forklarer, at hun vedkender hærværket.

- Jeg har ikke modtaget sigtelsen endnu, men ja; det er mig.

- Da jeg udførte værket, mødte politiet jo op ti minutter efter, og da indrømmede jeg jo uden forbehold, at det var sådan, det forholdt sig, og at hærværk var en del af værket i juridisk forstand. Det kan dårligt ses på anden måde, så det var jeg indstillet på.

Det betyder også, at hun tager imod et erstatningskrav. Men hun fastholder, at der er tale om et nyt værk.

- Jeg mener, det er et nyt værk, og der vil være principielle spørgsmål, vi kommer til at drøfte. Men at jeg har udført værket, og at hærværk er et element i udførelsen, det står jeg 100 procent ved. Derfor må jeg også stå på mål for det erstatningskrav, der bliver rejst.

- Men jeg kan ikke forholde mig til en dom, der endnu ikke er afsagt, da jeg ikke ved, hvordan den kommer til at lyde, siger Ibi Pippe Orup Hedegaard.