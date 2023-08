47-årig mand anholdt: For fuld på Smukfest

En person var onsdag aften så beruset, at politiet valgte at anholde vedkommende

Festivaler og alkohol hænger for de fleste tæt sammen, men nogle gange går det lidt for vidt.

Det skete onsdag for en 47-årig mand, der sammen med tusindvis af andre havde taget turen til Skanderborg for at fejre, at Smukfest for alvor blev skudt i gang.

- Vi har haft en enkelt anholdelse for beruselse - altså simpelthen for at hjælpe ham, fordi han var for beruset, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi torsdag morgen.

Der var tale om en 47-årig mand, som politiet onsdag aften klokken 23:50 valgte at anholde og tage med ind til afrusning.

- Det foregik på hel normal vis, ligesom vi også gør det i nattelivet, lyder det fra vicepolitiinspektøren, som ikke kan oplyse, om der er tale om en dansk eller udenlandsk mand.

Seks taget med narko

Åbningen af festivalen forløb ellers ganske planmæssigt, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Udover episoden med den 47-årige mand kunne vicepolitiinspektøren fortælle, at der blot havde været én voldssag og en række trafikforseelser, mens seks personer var blevet snuppet med narko på festivalens første dag.

Torsdag fortsætter festen i det jyske, hvor blandt andre L.O.C., Tessa, D-A-D, David Guetta og Jason Derulo skal spille.

