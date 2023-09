70.000 mennesker fanget på festival på tredje dag

Selvom festivalen Burning Man i den amerikanske delstat Nevada efter planen slutter mandag, er der ingen garanti for, at de gæster, der fortsat befinder sig på festivalen, kan komme derfra lige med det samme.

Det skriver CNN, som oplyser, at vejene til og fra festivalen fortsat er lukkede efter weekendens voldsomme regnvejr og oversvømmelser.

Normalt er det ikke regnvejr i ørkenen under afviklingen af Burning Man. Foto: USA Today/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet vil arrangøren mandag morgen amerikansk tid melde ud med en plan for genåbning af vejene.

I alt har omtrent 73.000 mennesker i år gæstet festivalen. Ifølge CNN er der fortsat omtrent 70.000 mennesker på pladsen i ørkenen i Nevada.

Festivalgæsterne opfordres til at spare på mad og drikke. Foto: Julie Jammot/Ritzau Scanpix

Efterforsker dødsfald

Søndag meddelte det lokale politi, at man efterforsker et dødsfald, som skulle være sket på festivalen i forbindelse med det voldsomme uvejr.

Arrangøren af festivalen opfordrede desuden til, at man sørgede for at rationere mad og drikke, så man kunne klare sig et stykke tid og eventuelt hjælpe naboer.

Ifølge CNN er det lykkes flere festivalgæster at komme væk fra området til fods trods oversvømmelser og mudder.