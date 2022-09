738.000 kr. til Herlufsholm: Frederiksberg har betalt elevs ophold

Frederiksberg Kommune har i perioden 2015 til 2019 betalt for, at en ung borger kunne gå på kostskolen Herlufsholm

Borgerne i Frederiksberg Kommune har sørget for, at en ung borger kunne tilbringe fire år på kostskolen Herlufsholm, der ligger i Næstved omkring 80 kilometer væk fra den københavnske bydel.

Det fremgår af en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået hos Frederiksberg Kommune.

Her fremgår det, at eleven i juli 2015 blev meldt ind, og i den forbindelse betalte kommunen indskrivningsgebyr og depositum for samlet 11.100 kroner samt kontingent for det efterfølgende kvartal for 45.500 kroner.

I de efterfølgende fire år betalte Frederiksberg Kommune hvert kvartal for elevens skolegang, der samlet set løb op i 738.743,80 kroner.

Og det er yderst usædvanligt, lyder det fra Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring og forsker hos Aalborg Universitet

Annonce:

- Kommunen skal stille en gratis folkeskoleplads til rådighed, og hvis barnet skal gå i specialskole, er det også kommunen, der betaler det. Men hvis man har børn, der skal gå på efterskole eller privatskole, så er det normalt ikke kommunen, der betaler for det - bortset for nogle helt særlige tilfælde, men det er meget sjældent, siger han.

I teorien rigtigt, men ...

Frederiksberg Kommune bekræfter over for Ekstra Bladet, at man har betalt for elevens skolegang på kostskolen.

Kommunen ønsker ikke at oplyse, hvem eleven er, eller hvorfor skolen har valgt at betale opholdet i den konkrete sag, men de oplyser, at kommunen kan 'med hjemmel i serviceloven afholde udgifter til ophold på kost-efterskoler.'

Og det er sådan set rigtigt nok i teorien, siger Per Nikolaj Bukh, som dog mener, at det i praksis er anderledes.

- Der er nogle ting, en kommune skal, og der er nogle ting, kommunen ikke må, men derimellem er der også ting, som kommunen kan vælge at gøre. Det er den sidste kategori, vi er i her, men det er noget, kommuner sjældent gør. Det er jo sjældent, at der er lige præcis det behov, og Herlufsholm ligger nok i den dyre ende blandt kostskoler, siger han.

Annonce:

- Kommuner har en grundlæggende forpligtigelse til at handle passende sparsommeligt, som man siger. Det betyder, at hvis der er andre tilbud, der er lige så egnede, men billigere, så skal kommunen vælge et af dem, siger han.

Per Nikolaj Bukh understreger, at det ikke er ulovligt for kommunen at betale for elevers ophold på dyre kostskoler, men at det er unormalt.

- Man hører stort set aldrig om, at kommuner betaler for børns privatskoler, og man hører heller ikke, at kommuner betaler for gymnasieophold. Jeg ved godt, at muligheden findes, men jeg har aldrig hørt om det. Men derfor kan det jo ikke udelukkes, at det bruges en gang imellem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Herlufsholm har flere gange haft royale medlemmer på elevlisten. Senest har prins Christian gået på skolen, men efter skandalen begyndte at rulle, blev han tidligere på sommeren taget ud, ligesom prinsesse Isabella ikke startede som planlagt.

Ekstra Bladet har spurgt Frederiksberg Kommune, om det er normal praksis, at man betaler for borgeres uddannelse på private kostskoler.

Annonce:

'Kommunen afholder udgifter til ophold på kost-og efterskoler, når det vurderes, at der er grundlag for at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver til hel eller delvis betaling af opholdet - eller som led i en anbringelse, når det på baggrund af en konkret og individuel vurdering skønnes, at de fastsatte mål i handleplanen for den unge, at et ophold på en kost- eller efterskole vil kunne medvirke til at løse vanskelighederne,' lyder det i et skriftligt svar.

'Vil I fortælle, hvorfor eleven i den konkrete sag skulle have hele skoleopholdet betalt af kommunen?'

'På grund af tavshedspligt kan Frederiksberg Kommune ikke udtale sig om den konkrete elev, men kan oplyse, at når kommunen afholder udgifter til et kostskoleophold, er det baseret på de regler, der er på området, enten i forhold til anbringelser udenfor hjemmet eller for hel eller delvist tilskud til forældremyndighedsindehaver.'

Det har ikke været muligt for Frederiksberg Kommune at finde den ansøgning, som eleven har indgivet for at få betalt opholdet. Derudover har Ekstra Bladet fået afvist en aktindsigt i kommunens vurdering af ansøgningen.

Derfor kan vi ikke få oplyst, hvorfor eleven i den konkrete sag har fået betalt opholdet.

Men Frederiksberg Kommune fortæller, hvorfor valgte faldt på Herlufsholm:

Annonce:

'Ved ansøgninger om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver ansøger forældre ofte om ophold på en specifik kost- eller efterskole. Valg af anbringelsessted sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af barnet/den unges vanskeligheder og støttebehov. Kommunen lægger til grund, at der føres tilsyn med alle frie grundskoler (styrelsen for undervisning og kvalitet) og anbringelsessteder (det sociale tilsyn).'

Sker meget sjældent

Ekstra Bladet har spurgt Herlufsholm, hvor ofte det sker, at en kommune betaler hele opholdet for elever på kostskolen.

Her bliver det oplyst, at det sker 'meget sjældent', og at der har været i alt syv elever i løbet af de seneste 20 år, der har fået betalt opholdet af kommunen.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke kommuner der er tale om, eller hvorfor eleverne har fået betalt opholdet. Det vides heller ikke, hvilke klassetrin der er tale om.