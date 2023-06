Åbner op midt på scenen: Respektløs opførsel fra publikum

Publikum var kommet for danse, mens Tobias Rahim forsøgte at fortælle noget vigtigt

Han havde absolut hjemmebane, da han skød NorthSide i gang torsdag aften.

Tobias Rahim er vokset op i den jyske hovedstad, og der var også både hvin og skrig i luften, da han iført fuld guld med flæseærmer indtog Eskelunden i Aarhus.

Der findes heller ingen artist, der synes at have haft større indflydelse på branchen i de senere år.

For Tobias Rahim har noget på hjerte. Han har ændret opfattelsen af, hvordan man kan være en mand - med alle de følelser det kan indebære - hvilket ikke er ikke så lidt af en bedrift.

Og torsdag aften havde han også et følsomt øjeblik, hvor han indlemmede publikum i den periode, han gennemgik for nogle måneder siden, hvor han måtte trække sig fra alt på grund af angst.

- Det har ikke været et nemt år, jeg har haft. Det har været fucked up og crazy. Ting fra fortiden har indhentet en. Man kan føle sig meget alene. Og denne vinter har jeg følt mig alene, lød det fra scenen, inden han fortsatte:

- Man kan nemt nå til et sted, hvor man er ved at give op på det hele og alle sine drømme. Men jeg er stolt af at stå her, det her er min drøm, og jeg har glædet mig til at høre jer.

Tobias Rahim ragede godt op i den varme summerluft, da han gav koncert på Astra-scenen til NorthSide. Foto: Per Lange

Selvcentreret publikum

En stor del af publikum på NorthSide ville som vanligt dog hellere høre på hinandens banaliteter end Tobias Rahim.

- Ej, han er så lækker

- Jeg har overvejet at lakere mine negle

- Hvis det skal gå, skal jeg trække oldtidskundskab

For nu at nævne et udpluk af det, refleksionerne begrænsede sig til.

Det virkede til, at der for en del af de fremmødte var vigtigere at dokumentere og bevise, at man var til koncerten, end det var at lytte til, hvad manden havde på hjerte.

Og det er en respektløs opførsel, når man tænker på, hvor meget det er.

For det betyder faktisk noget, når en stjerne stiller sig frem og skubber til grænserne for, hvordan man kan være både anderledes, og at kulørte typer i alle afskygninger også har en plads på så hvid og gennemsnitlig en festival som NorthSide.

Det var svært at høre, hvad Tobias Rahim havde på hjerte, da snakken blandt publikum konstant summede ind over ordene fra den store mand på scenen. Foto: Per Lange

Et glimt af håb

Omkring halvvejs skete der dog noget, da hitmageren gav sig ud i en version af 'Gasolina', og skuldrene begyndte at køre både mere og mindre taktfast op og ned på publikum.

Og under 'Stor mand' kort efter opstod der også en fornemmelse af fælles nærvær. Sangen udspiller sig i Aarhus, og det fik folk til at bryde ud i en fællessang, der sjældent er set mage.

Al snak forstummede og kys blev delt på kryds og tværs af køn og civilstatus, mens fødder dansede så frydefuldt, at støvet fra den svedne lund blev hvirvlet op og satte en dramatisk scene for de øjne og lykkelige blikke publikum pludselig udvekslede med hinanden i deres eufori over at mærke en ægte menneskelig forbindelse mellem hinanden.

Så kan selv den mest koldhjertede journalist finde et håb for fremtiden.

Med dét sagt, så er det tilladt at udvise respekt, når en kunstner prøver at fortælle noget vigtigt, der ikke er pakket ind i en popmelodi.