Advarer om køkaos ved kæmpekoncert: 'Ekstraordinært pres'

Koncertgæster forventes at flokkes til Horsens onsdag, når verdensstjernen The Weeknd indtager scenen i Nordstern Arena og spiller en udsolgt koncert.

Allerede nu advarer Vejdirektoratet i en pressemeddelelse om, at der kan opstå trængsel og kødannelser i den østjyske by i forbindelse med showet.

'En stor strøm af mennesker vil søge mod byens fodboldstadion denne hverdagsaften, og det vil skabe et ekstraordinært pres på vejene i og omkring Horsens,' lyder meldingen.

The Weeknd gav koncert på Roskilde Festival i 2017. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Forvent kø

Vejdirektoratet oplyser samtidig, at alle, der skal via E45 ved Horsens, kan forvente forlænget rejsetid. Det samme gælder for bilister i Horsens by.

'Trængslen vil formentlig melde sin ankomst allerede midt på eftermiddagen og forventes at vare ved til efter midnat,' skriver de i pressemeddelelsen.

'Vejdirektoratet opfordrer både koncertgæster og øvrige trafikanter til at køre hjemmefra i god tid,' lyder opfordringen.

Vejarbejde sænker hastigheden

Samtidig er der i disse dage vejarbejde på E45 på strækningen mellem til- og frakørsel 55 Horsens Nord og til- og frakørsel 54 Ejer Bavnehøj. Derfor er hastighedsgrænsen nedsat, hvilket i forvejen skaber forlænget rejsetid.

Dermed er det formentlig en god idé at væbne sig med tålmodighed, hvis man har planer om at transportere sig til og fra koncerten i bil.

Du kan læse Vejdirektoratets gode råd til trafikanter på dagen her. Selvom koncerten først er i morgen, tuller den canadiske verdensstjerne allerede nu rundt i København. Det kan du læse mere om her.