Advokat dropper retssager for millioner

Da kammeradvokaten påbegyndte behandlingen af Peter Bindners konkurs, verserede der to retssager for millionbeløb. Men advokaten finder det 'overvejende sandsynligt', at Bindner ikke får medhold, og har derfor valgt at droppe begge sager

Peter Bindner er bestemt ikke kendt for at være en mand, der giver op uden kamp.

Da han gik personlig konkurs var han derfor en del af to verserende retssager, som han har anket til landsretten.

Men fordi han gik konkurs, skulle kurator - som er den advokat, der bliver sat til at rydde op efter konkursen - vurdere sagerne, og hvorvidt det er sandsynligt, at han kommer sejrrigt ud af de to sager.

I begge sager er meldingen dog klokkeklar fra kurator; 'det er kurators vurdering, at konkursboet med overvejende sandsynlighed ikke vil få medhold i sagen, men at PB Action også for landsretten vil blive dømt'.

Sådan lyder det i skrivelserne til kreditorerne, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Alligevel har Peter Bindner tilsyneladende valgt at tage kampen op. Kurator oplyser nemlig, at hun har været i dialog med Peter Bindner, som oplyser, at han agter at føre den ene af sagerne videre for egen regning og risiko.

Sager for millioner

Det er ikke småbeløb, kurator Cathrine Zittan fra kammeradvokaten Poul Schmith opgiver at forfølge, så hun må være sikker i sin sag, når hun vurderer, at de ikke kan vindes.

Den ene sag omhandler en bank, der skulle holde sommerfest i slutningen af april 2020, men som måtte aflyse denne fest på grund af coronapandemien.

Festen skulle arrangeres af Peter Bindner, og da parterne indgik aftalen, fik Peter Bindner halvdelen af betalingen forud, hvilket var 1.125.000 kroner.

Da festen blev aflyst, krævede banken pengene tilbagebetalt, men det nægtede Peter Bindner. Faktisk mente han modsat, at aflysningen var at betragte som 'force majeure', og at banken derfor skulle betale ham det fulde beløb, altså yderligere 1.125.000 kroner.

Ved byretten blev Peter Bindner dog dømt til at betale det forudbetalte beløb tilbage med tillæg af procesrenter samt sagens omkostninger, men han valgte at anke sagen.

Banken har desuden nedlagt påstand om en yderligere betaling af erstatning på hele 3,6 millioner på grund af forretningsforstyrrelser 'forårsaget af en under sagsforløbet påstået udvist chikarende adfærd fra PB Actions side', lyder det.

Sidstnævnte havde banken ikke dokumenteret godt nok i byretten. Retten fandt det dokumenteret, at medarbejdere var blevet udsat for chikanerende opkald, samt at medarbejdere var blevet udsat for opkald fra personer, der 'urigtigt hævdede at være underleverandører til den planlagte fest', men banken har ikke kunnet dokumentere de påståede omkostninger, der skulle have medført.

Det oplyses samtidig, at banken har meldt chikanen til politiet.

Fest i botanisk have

Den anden retssag drejer sig om en stor forening, der skulle fejre 400 års jubilæum i 2021. Det skulle Peter Bindner arrangere, og de havde både aftalt, hvilke kunstnere, der skulle underholde, samt hvor festen skulle finde sted - nemlig i Botanisk Have i København.

Foreningen betalte i alt 625.000 kroner forud inklusiv moms, som de krævede tilbage, da festen blev aflyst. Omvendt havde Peter Bindner nedlag påstand om betaling af 1.875.000 kroner på grund af aflysningen.

Aflysningen skyldtes, at foreningen kunne konstatere, at Peter Bindner havde misligholdt aftalen ved ikke at booke hverken de aftalte kunstnere eller Botanisk Have. Derudover fik foreningen at vide af Statens Naturhistoriske Museum, at haven slet ikke kunne bookes på den pågældende dato.

Også denne sag tabte Peter Bindner, og han blev derfor dømt til at betale alle 625.000 kroner tilbage samt sagens omkostninger på 165.300 kroner.

Der er altså i alt tale om retssager for 1.942.600 kroner, som kurator finder håbløse at forfølge. Dertil kommer, at den ene sag kan ende med et krav på yderligere 3,6 millioner kroner, såfremt banken får medhold i dette.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Peter Bindner om sagerne, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.