Ændrede i vindersang: Det gør vi ikke igen

Bortset fra en enkelt linje har Danmark ikke stillet med en dansksproget sang ved Eurovision Song Constest siden 1997.

Det bliver der lavet om på i år, når Fyr og Flamme skal repræsentere vores lille kongerige i Rotterdam til maj.

'Øve os på hinanden' bliver nemlig ikke oversat til engelsk. Det fortalte Fyr og Flamme lørdag aften efter deres sejr.

- Den forbliver på dansk. Jeg var så bevæget over Portugals sang, da den vandt (på originalsprog, red.), og jeg var så betaget, at jeg selv gik ind og undersøgte, hvad den betød. Vi er et dansk band. Det må vi sande, og det fungerer bare ikke på engelsk, sagde Jesper Groth.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2021, Fyr og Flamme. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

DR havde lørdag aften ingen holdning til, at der bliver sendt en dansksproget sang til Eurovision.

- Det tænker jeg ikke så meget om nu. Vi skal have rundet en fed musikalsk aften af nu, og så begynder vi at tale detaljer om det efterfølgende, så lige nu har jeg ikke særlig meget at sige til det, sagde talsmand for Grand Prix'et, Gustav Lützhøft til Ekstra Bladet.

Jesper Groth, der primært står for vokalen i Fyr og Flamme, havde ellers ikke noget imod at ændre på sangen lørdag aften.

Da sejren var en realitet, og duoen skulle synge 'Øve os på hinanden' igen, ændrede han en linje i teksten.

- Det var slet ikke forberedt, lød det fra Groth om linjen 'vi vinder hele lortet', som han sang fra scenen.

- Vi var vittige, og så må jeg indrømme, at det kom over mig, og så sagde jeg det, fortalte han med et grin.

Det var i øvrigt Kølig Kaj, der i 1997 sang 'Stemmen i mit liv' på dansk ved Eurovision Song Contest.

I 2019 sang Leonora en enkelt linje på dansk i 'Love Is Forever'.

