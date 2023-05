Afgjort: Skal betale 27 millioner kroner tilbage

Den skandaleombruste kostskole Herlufsholm skal betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud.

Det har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afgjort, fremgår det af et brev, som skolen tirsdag sendte ud til forældre til elever på skolen.

Det skriver Børsen, som er i besiddelse af brevet.

Altså har styrelsen valgt at fastholde det påtænkte krav, de allerede luftede i deres oprindelige vurdering fra 18. januar. Årsagen til kravet om tilbagebetaling er, at Herlufsholm Kostskole ikke har overholdt det såkaldte 'frihed og folkestyre'-krav, lød det dengang.

Annonce:

'Vi har i dag den 2. maj modtaget Stuks (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, red.) afgørelse i tilsynssagen. Afgørelsen er i tråd med den påtænkte afgørelse, vi tidligere på året har fået i høring – dvs. et tilbagebetalingskrav på 27 mio. og en række påbud, der ligger i tråd med de mange tiltag, vi allerede har iværksat, gennemført og planlagt,' lyder det ifølge Børsen i brevet.

Flere ændringer

I det høringssvar, som Herlufsholm Kostskole sendte til styrelsen i marts, oplyste skolen, at den allerede havde foretaget en række ændringer for at imødekomme styrelsen.

'I den forbindelse blev det i maj 2022, som tidligere beskrevet i skolens dialog med styrelsen, besluttet at afskaffe følgende traditioner, blandt andet fordi de kunne give 3.g'erne særlige privilegier: Børkamp, Pø-kamp, 3.g's regering og regeringsdannelse, 3.g's bænk samt 3.g's rolle som bordholdere, der har haft ansvar for, at måltider blev indtaget i god ro og orden. Denne funktion varetages nu af lærerne. Præfektordningen har været et bærende element på Herlufsholm siden 1930’erne, men den blev ligeledes afskaffet i maj 2022,' fremgik det af høringssvaret.

Annonce:

Herlufsholm Kostskole satte i januar spørgsmålstegn ved, om styrelsen overhovedet kunne kræve penge tilbage, samt hvorfor man ifølge dem var nået til en anden konklusion end andre eksterne vurderinger.

- Navnlig er det uklart, hvorfor Stuk – i modsætning til eksterne ekspertvurderinger – mener, at enkeltstående episoder er udtryk for en generel kultur, og hvad grundlaget er for denne vurdering, skrev skolen dengang.

Det fremgår ifølge Børsen ikke af det nye brev, om skolen har planer om at modsige sig kravet.

Det var TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', hvor en række tidligere elever stod frem med beretninger om en voldelig kultur med krænkelser og mobning, der satte gang i den lavine af skandalesager, der siden er væltet ned over den før så prestigefyldte kostskole.