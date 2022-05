Aflyser: Ballet var racistisk

Det Kongelige Teater har valgt at aflyse balletforestillingen 'Othello', efter dansere har klaget over racistiske stereotyper i dele af værket

Balletdansere på Det Kongelige Teater gjorde internt oprør over en scene i en forestilling, som de finder racistisk stereotyp, og derfor har man nu valgt at aflyse forestillingen og erstatte den med en anden.

Det skrev mediet A4 Ligestilling tidligere tirsdag, og Ekstra Bladet har ligeledes fået dette bekræftet.

Ifølge mediet har flere balletdansere på Det Kongelige Teater nægtet at opføre balletten 'Othello', hvis ikke en scene i forestillingen blev ændret eller fjernet.

Der er tale om en del af forestillingen, hvor danserne skal 'udstøde abelyde og banke sig selv på hovedet som en abe'. Det lykkedes dog ikke Det Kongelige Teater at få koreografen John Neumeier til at ændre scenen, og derfor har man nu valgt at aflyse forestillingen.

Værket er en fortolkning af Shakespeare-værket af samme navn, som blev skabt af den amerikanske koreograf John Neumeier i 1985. Det erstattes nu af et andet Shakespeare-værk, som ligeledes er fortolket af John Neumeier, nemlig 'En skærsommernatsdrøm'.

'Kunstnerisk beslutning'

Ekstra Bladet har spurgt balletmester Nikolaj Hübbe, hvorfor man har valgt at droppe forestillingen:

'Det er en kunstnerisk beslutning, der er truffet efter drøftelser om en specifik scene, som vi mener kan misforstås i dag. I stedet opfører vi en anden vidunderlig Shakespeare-ballet af John Neumeier, som er en kunstner, jeg har den største respekt for. Vi er løbende i dialog om de kunstneriske overvejelser, og jeg er endt med at tage den beslutning, at 'En skærsommernatsdrøm' er det rigtige værk at opføre for os nu.'

'Har danserne været involveret i beslutningen?'

'Jeg har naturligvis været i dialog med mine dansere, ligesom jeg har talt med mit kunstneriske team. Der har været kritiske røster angående scenen i Othello. Det har jeg selvfølgelig lyttet til og taget med i mine overvejelser. Men når alt kommer til alt, så er det min beslutning alene at erstatte 'Othello' med 'En skærsommernatsdrøm'. Jeg har en stor kærlighed til og omsorg for Den Kongelige Ballets dansere, og jeg er stolt af, at vi har et kompagni, der løbende taler om tingene,' lyder det fra Nikolaj Hübbe i en mail til Ekstra Bladet.

Forestillingen skulle være fremvist i efteråret, men er altså nu ændret til en anden forestilling.