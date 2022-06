Aflyser i sidste øjeblik på grund af akut sygdom

Endnu engang er Cirkusrevyen 2022 blevet ramt af aflysninger.

Denne gang er den populære revy aflyst til og med fredag på grund af 'akut sygdom'.

Det oplyser Cirkusrevyen på deres Facebook- og Instagram-profil:

'CIRKUSREVYEN 2022 AFLYST TIL OG MED FREDAG. Vi er desværre ramt af akut sygdom, og det har beklageligvis ikke været muligt at finde en løsning, så vi kan spille de kommende tre dage', skriver revyen på Facebook og fortsætter med at fortælle, at de er meget kede af at måtte aflyse med så kort varsel.

For dem, der har billetter til de kommende forestillinger, er der dog hjælp at hente:

'Derfor er alle forestillinger onsdag, torsdag og fredag aflyst. Vi er forfærdeligt kede af at skuffe de mange gæster, der skulle i teltet de næste dage, men det er heldigvis muligt at få billetter senere på sæsonen, hvor vi håber på et glædelig gensyn. Alle gæster, der har billet til de berørte forestillinger, har fået direkte besked fra os. Hele holdet bag Cirkusrevyen glæder sig til at byde jer velkommen i teltet igen fra på lørdag den 25. juni!'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra holdet bag revyen i forbindelse med aflysningerne, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Det har derfor heller ikke været muligt at få oplyst, hvem fra holdet der er ramt af sygdom. Men Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om smitte med coronavirus.

Flere problemer

Den seneste tid har Cirkusrevyen været ramt af flere problemer.

Cirkusrevyen måtte i slutningen af april udskyde premieren på den nye sæson, der skulle være afskedssæsonen for Lisbet Dahl. Årsagen var, at revy-dronningen var blevet smittet med coronavirus.

´

Lisbet Dahl meldte tidligere i år afbud til hele sæsonen. Foto: Linda Johansen

Siden stod det dog klart, at hun slet ikke blev rask til at komme på scenen på grund af senfølger, og hun var derfor i maj nødt til at trække sig helt fra sæsonen.

'Jeg er enormt ked af, at Lisbet ikke kan komme på scenen i årets revy, der skulle have været hendes store finalesæson i Cirkusrevyen, og vi er alle på revyen meget påvirket af Lisbets sygemelding. Det er bestemt ikke den afslutning, Lisbet selv havde fortjent at få i Cirkusrevyen, men holdet på scenen vil hver aften give Lisbet en velfortjent hyldest,' lød det i den forbindelse fra Cirkusrevyens direktør, Torben Pedersen, i en pressemeddelelse.

Det blev Pernille Schrøder, der overtog Lisbet Dahls plads i årets Cirkusrevy.

Derudover medvirker Merete Mærkedahl, Henrik Lykkegaard, Niels Olsen og Carsten Svendsen i Cirkusrevyen.

Ulf Pilgaard var i mange år en af Cirkusrevyens store stjerner - han giver dig her hemmeligheden bag sit ungdommelige udseende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To deltagere i årets 'Paradise' fortæller i 'Der er brev', hvordan man dyrker sex på hotellet. Der er nemlig en række regler, der skal overholdes. Lyt med herunder eller i din podcast-app.