Afsløring: DE deltager i kæmpeshow

Thomas Buttenschøn er igen at finde i konkurrencen, når der om få uger skal dystes i Dansk Melodi Grand Prix

Torsdag afsløres årets otte deltagere i Dansk Melodi Grand Prix 2023.

Allerede nu kan Ekstra Bladet dog løfte lidt af sløret for, hvem der kommer til at bidrage til popkonkurrencen, der i år afvikles i Næstved.

Ifølge Ekstra Bladet oplysninger skal man spejde langt efter de helt store stjerner - ja selv et kendt ansigt skal man være heldig for at spotte.

Blandt bidragsyderne til årets dyst er Thomas Buttenschøn, der tidligere selv har stået på Grand Prix-scenen. Han deltager dog ikke som solist i år, men har været med til at skrive et af årets bidrag. Hans sang synges af de dansk/islandske søstre Brynja Mary Sverrisdottir og Sara Victoria Sverrisdottir, der udgør duoen Eyjja.

I 2021 sang han sammen med Chief 1 nummeret 'Højt over skyerne'.

Sang til eksen

Et af de kendte ansigter, der faktisk kommer til at stå på årets Grand Prix-scene, sidder på sangeren og musikeren Micky Skeel.

Selvom DR forsøger at holde årets deltagere hemmelige til torsdag, har Skeel tydeligvis svært ved at vente med at breake nyheden og sin deltagelse.

- Jeg kan fortælle, at i morgen kommer der ny musik. Jeg udgiver en ny sang - som lyn fra en skyklar himmel, siger han på en story på Instagram.

- Det er lidt anderledes, end hvad jeg tidligere har udgivet, lyder det hemmelighedsfuldt fra 34-årige Skeel.

Anne Gadegaard: Fik Grand Prix-sang af kæresten

Som sangskriver var han med til at skrive sangen 'Suitcase' til sin ekskæreste Anne Gadegaard. Nummeret blev nummer to ved 2015-udgaven af Grand Prix'et.

Fra 2010 og tre år frem var Micky Skeel en del af popgruppen Puls.

- Det skal gøre ondt, før det gør godt

Desuden medvirker en sangskriver, der har vundet hele Eurovision Song Contest. Vi skal tilbage til 2015, da Måns Zelmerlöw vandt med 'Heroes'.

